O apoio a Ronaldo Fenômeno na disputa pela CBF

Foto: Divulgação/izanio_charges O ex-jogador Ronaldo Fenômeno quer presidir a CBF

A candidatura de Ronaldo “Fenômeno” à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não é jogada isolada do ex-centroavante.

No alambrado, é liderada pelo ex-presidente da CBF Ricardo Teixeira – afastado da entidade por acusações de corrupção – pelo ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez e tem apoio até do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), seu amigo pessoal.

Ronaldo foi apadrinhado por Teixeira no início da carreira. Era um dos poucos com direito a usar jatinho da CBF para voltar à Europa depois dos jogos da Seleção. Teixeira faz forte oposição ao atual presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Outro que trabalha pela ideia é um assessor da Confederação, amigo de Ronaldo.

Ótima fase

“Dissidente” da Construtora Jurema, ligada ao irmão senador Marcelo Castro (MDB- PI), a Construtora Ótima, de Humberto Castro, passou a ser, digamos, uma... ótima empresa para negócios com a União.

Assinou contratos em quase R$ 10 bilhões com o Governo Lula da Silva III. O clã já presta serviços aos Governos federal e estadual.

Crime absurdo

O cerco judicial se fecha a P.D.N., preso em flagrante pelo homicídio ao volante sob efeito de álcool em outubro de 2022.

Dirigia na SP-344 e colidiu na traseira de um carro, causando a morte de família inteira (quatro adultos e duas crianças). Policiais ainda encontraram uma arma no carro e garrafa de vodka.

O caso está na Justiça de São João da Boa Vista (SP), onde familiares pedem indenização. Ele responde em liberdade.

Mandam muito

O ex-presidente Jean Paul Prates saiu, mas ainda tem planos na Petrobras. Ele manda muito na petroleira ainda e suas subsidiárias, deixou gerentes e diretores em cartos estratégicos, nos quais a atual presidente, Magda Chambriard, ainda não mexeu – ou não vai mexer, por acordo interno.

Prates era da cota pessoal de Lula, ligado a sindicalistas da empresa. Que também mandam muito, e em parte do Conselho.

Piscinão & turismo

Em entrevista ao programa “Líderes em Destaque” da Band Rio no sábado, o deputado e prefeito eleito de Maricá (RJ), Washington Quaquá (PT), reclamou dos entraves do Ibama para a barragem que o atual prefeito, seu aliado, faz no mar para criar um “lago artificial” com piers e marinas, a fim de alavancar o turismo.

Três grandes bandeiras de hotéis já desejam se instalar na cidade. “Nós vamos resolver isso”, cravou o eleito.

Bancada alvinegra

O merecido título do Botafogo na Libertadores animou a bancada alvinegra na Câmara a articular, para breve, uma Sessão Solene em homenagem ao time.

Entre eles, Marcelo Crivella (Rep-RJ), Alberto Fraga (PL-DF), Renildo Calheiros (PCdoB-PE), Mário Frias (PL-SP), Passarinho (PL-PA), Benedita da Silva (PT-RJ), Marcelo Queiroz (PP-RJ), Danilo Fortes (União-CE) e o suplente Prof Paulo Fernando (Rep-DF).

ESPLANADEIRA

#Logicalis está com inscrições abertas até 10 de janeiro para Programa Level UP. #IVS lança em Macaé (RJ) plataforma de observatório socioambiental. #SPIC Brasil lança 4ª edição do programa de PDI Geração Inovação.

#ALLOS vai doar mais de 100 mil livros infantis até o final do ano. #ACSP abre inscrições para o concurso “Natal Iluminado 2024” em SP. #Hospital São Vicente de Paulo-RJ conquista a acreditação internacional da JCI.