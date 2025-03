Janja esbanja em viagens internacionais

Foto: Fernando Frazão/ Agência Brasil Primeira-dama Janja

As recentes viagens da primeira-dama do Brasil Rosângela Silva, a Janja, ao Japão e a Paris – sem a companhia do presidente Lula da Silva – reforçaram as críticas da oposição e as viagens continuam mesmo após o TCU fazer série de recomendações.

Janja foi a Paris em agenda oficial de quatro dias (mas apenas dois foram de evento), representando o Brasil em fórum de nutrição, mesmo sem ter cargo no Governo. Ela levou quatro assessores da Presidência. O Governo também não colabora para a transparência do chamado Custo Janja.

O chefe da Casa Civil, Rui Costa, será chamado à Câmara dos Deputados, para prestar esclarecimentos a respeito da decisão do Governo de impor sigilo de 100 anos sobre informações relacionadas à primeira-dama. Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral, também será convidado para tratar dos gastos com cartões corporativos da Presidência, com foco especial nos usados pelo staff de Janja. Os requerimentos são dos deputados Marcos Pollon (PL-MS) e Evair de Melo (PP-ES).

O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) visitou diretores da ANTT para relatar inconsistências no pedágio free flow em rodovias federais – em especial na Rio-Santos – e pedir anulação das multas. O sistema, sem pedágio, consiste em torres com câmeras que fotografam as placas e mandam a cobrança para o motorista. A inadimplência é alta – junto com as multas e pontuação nas CNH. Esse é o problema de “mão-dupla”.

É perceptível a crise na Inteligência do Governo. Os espiões estrangeiros, alguns credenciados junto à Agência Brasileira de Inteligência (Abin), trabalham sem respaldo legal e andam tranquilamente por Brasília e capitais. Há uma relação amistosa entre eles e brasileiros do setor, tradicionalmente, e cada um na sua. Mas a Política Nacional de Inteligência expirou em 2021, está desatualizada e não há nenhum indício de que possa ser reformada.

Enquanto o presidente Donald Trump piora as relações bilaterais com série de taxações, com o argumento de proteger a economia dos EUA, as exportações de produtos brasileiros para o Canadá já bateram mais de US$ 1 bilhão neste ano. Estima-se que será o melhor trimestre da História na relação entre os países. Os dados, do Quick Trade Facts, foram antecipados à Coluna pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

Autoridades de segurança do Brasil e da Bolívia se reuniram no Comitê de Integração Cobija-Brasília-Epitaciolândia, para discutir melhorias para as populações locais, dos dois lados da fronteira, onde a pobreza avança junto com a criminalidade. A ideia é criar uma Área de Controle Integrado, a exemplo daquela que já foi implementada entre Guajará-Mirim (Brasil) e Guayaramerín (Bolívia).

Atual Embaixador do Brasil na Bélgica, João Mendes Pereira será mandado para o Panamá, posto que ganhou relativa importância com o desejo de Donald Trump de reaver o Canal. Pereira foi Cônsul-Geral do Brasil em Miami. Para o lugar de João Mendes Pereira, em Bruxelas, será enviado Silvio José Albuquerque e Silva, que está no Quênia.

#Cafeteria Cheirin Bão abre dia 5/4 em Copacabana, Rua Bolívar, 80.

#Fresenius Medical Care inicia produção nacional de bicarbonato para hemodiálise.

#BaianaSystem lança “O Mundo Dá Voltas" e toca em Brasília dia 24/5 no Porão do Rock.

#André Catarinacho lança livro infantil na Livraria Paisagem, em SP.

#VENDE-C cresce 82% no 1º bimestre de 2025 com alta no ticket médio e treinamentos.



