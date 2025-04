Os votos do PDT

Foto: FÁBIO LIMA Lula tenta segurar Carlos Lupi no ministério da Previdência Social

Além de não encontrar quem queria assumir o mega pepino da Previdência, o presidente Lula da Silva segura Carlos Lupi no ministério por questão de governabilidade. Não é hora de perder votos preciosos, diante de um Congresso ainda com fortes nomes bolsonaristas. Lula precisa do apoio do PDT, o partido mais fiel da base nas votações de pautas do governo depois do PT. São 17 deputados e três senadores.

Pedir um nome ao partido para substituir Lupi é tiro no pé, porque o ministro controla a bancada e a legenda desde a morte de Leonel Brizola. Lupi trabalhou estes anos todos consolidando seu poder na presidência da sigla e elegendo delegados afinados com sua agenda, saindo-se eleito presidente nas convenções.

Lupi é o manda-chuva da legenda e não há plano B. A não ser que Lula queira correr o risco e tirar o partido da Previdência. A pasta lida com um eleitor que, a despeito da não obrigatoriedade do voto, faz questão de votar: o aposentado. Daí o tamanho da crise para Lula e os mandatários do PDT.

