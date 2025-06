Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados Hugo Motta, presidente da Câmara

Expressões como meritocracia, gestão séria, corte de gastos públicos e melhor ambiente de negócios marcaram o Fórum Esfera, no Guarujá, na sexta e sábado, que reuniu a nata do PIB do Brasil e autoridades dos três Poderes.

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta foi incisivo sobre a vindoura reforma administrativa: “Precisamos instituir a meritocracia no serviço público”. E conclamou o empresariado a ajudar o Legislativo: “Todos estamos envolvidos (nos cortes de impostos).

Quem não controla suas contas perde o direito ao seu sonho”. Presidente do Esfera, João Camargo citou a energia do presidente na agenda e pediu apoio da sociedade.

André Esteves, CEO do BTG, lembrou que investimento é necessidade, mas “gasto excessivo é morte”, numa clara alusão ao Governo Federal, e ganhou coro de outros empresários. Wesley Batista, da JBS, instigou os colegas a serem otimistas e investirem, porém usou analogia: “Gasto é igual unha, se não corta, só cresce”.

Eugênio Mattar, da Localiza, resumiu o cenário a ser desafiado: “O Brasil tem uma judicialização do trabalho e dos impostos”.

Sem cavalo-de-pau

Um dos painelistas, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, lançou mão de uma palavra-chave para os rumos das decisões na instituição: “O mundo todo passa por incertezas, o Brasil inclusive. E a palavra é cautela. Não se podem fazer movimentos bruscos (sobre reduzir a taxa de juros) e o BC já fez um contracionismo importante”. Foi cobrado, no entanto – e evitou responder – sobre quando a Selic vai recuar.

Custo ‘trabalhista’

Presidente do STF, o ministro Luís Barroso anunciou projeto no CNJ que soou música aos ouvidos dos empregadores: o fim da indústria da reclamação trabalhista. Segundo ele, a medida no CNJ vai evitar os penduricalhos propostos pela ganância de advogados depois das sentenças indenizatórias. Em suma, após homologação do acordo entre as partes, com seus advogados, não se poderá mais recorrer além do que vai receber.

Potencial de financiar

“O Brasil tem um potencial enorme para financiamento de veículos”, mas há amarras reguladoras. “O País precisa de segurança jurídica e confiança institucional, como o Marco de Garantias. Embora tenhamos a lei, falta agora a regulação nos Estados para crescer, e para que esse mercado de crédito se torne realidade”, destacou Renata Herani, CEO da Tecnobank, gigante no País para soluções tecnológicas no setor.

A ‘bulIA’

João Adibe, da farmacêutica Cimed, revelou que criou a ClaudIA, a IA da empresa para atendimento ao consumidor e farmacêuticos – uma homenagem ao nome da falecida mãe. Será a bula virtual dos seus medicamentos, enquanto a Anvisa não autoriza o fim da impressa. O custo é altíssimo, e emendou com uma verdade popular: “Ninguém lê bula”. Mesmo assim, por regra, a Cimed imprime 800 milhões (!!) delas por ano.

80+ no TikTok

Gabriela Comazzetto, CEO do TikTok no Brasil, fez questão de lembrar que o produto não se trata de uma rede social: “O TikTok é uma plataforma de entretenimento”. E trouxe um dado curioso: nota-se a cada dia mais anciãos cadastrados, é a turma 80+ . Eles ficam em média 1h30 por dia navegando e ou postando na plataforma.

Novo milionário

Jair Bolsonaro está rico. Os R$ 2 milhões que ele revelou à PF ter enviado para custeio de vida de seu filho nos EUA, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), podem ser apenas os juros da aplicação do CDB dos R$ 17 milhões que ele arrecadou na vaquinha virtual de eleitores, a fim de pagar multas de condenações.

