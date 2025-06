Glauber Braga está com os dias contados

Foto: JÚLIO CAESAR Deputado Glauber Braga - PSOL(RJ) em visita ao O POVO

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) está com prazo de validade no gabinete e conta as horas até perder o mandato.

Apesar da inédita trégua que a Mesa da Presidência lhe concedeu após sua greve de fome, diante da cassação do mandato no Conselho de Ética, e a negativa de seu recurso na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente Hugo Motta pode pautar o relatório em plenário a partir do dia 30 de junho.

É quando estarão vencidos os 60 dias concedidos para ele organizar sua defesa junto aos colegas. O que será difícil, pelo constatado entre seus pares de diferentes partidos. A votação mostrará. A conferir. Glauber virou alvo por agredir um manifestante na Casa.

Sois rei

Convidado para um fórum de debates sobre infraestrutura no fim de semana no litoral paulista, o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), chegou em carro com motorista e escoltado por uma viatura da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Não bastasse o fato de um veículo para fiscalização de transportes, dois funcionários da agência ainda foram usados de maleiros do homem.

Brincar (de gastar)

Enquanto Lula da Silva e a primeira-dama Janja fizeram o circuito Elizabeth Arden na Europa (Paris, Nice, Mônaco), o vice Geraldo Alckmin assinou a lei 15.145/25, que instituiu o Dia Nacional do Brincar, para todo 28 de maio. “Chamar a atenção da população em geral e das entidades de atendimento públicas e privadas para a importância do brincar na primeira infância”. Mas sem brincadeiras com verba oficial....

Diárias

Com centenas de agentes e delegados batendo à porta de diferentes Superintendências Regionais, reclamando o grande atraso no reembolso de diárias de viagens em operações de trabalho, o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, acompanhou Lula na visita à sede da Interpol na França. Deverá sofrer como os colegas para reembolso de seus gastos no circuito.

Pula fogueira!

O ministro do Turismo, Celso Sabino, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, estão animados com as perspectivas traçadas pela equipe para os festejos juninos no Brasil. A expectativa é que as grandes festas – em especial as do Nordeste – movimentem 20 milhões de pessoas nos próximos meses, com faturamento estimado acima dos R$ 6 bilhões.

Turma da perícia

Do atentado com "homem-bomba" no STF ao genocídio na Terra Indígena Yanomami, passando pelo acidente aéreo da VOEPASS em 2024, a perícia criminal brasileira será colocada sob holofotes na análise de alguns dos episódios mais marcantes dos últimos anos na InterForensics 2025, maior conferência de ciências forenses da América Latina. Será de 25 a 28 de agosto, em Curitiba (PR), com 200 painelistas e 1.500 inscritos.



ESPLANADEIRA

#Iguá Rio terá estande educativo, com jogo virtual, na Bienal do Livro do Rio.

#Dani Balbi lança o livro “Mãe Preta“, dia 17, na Livraria Travessa do Leblon, no RJ.

#keeggo firma parceria com a Ivanti, empresa de soluções de gestão de TI.

#ULAPSI promove o X Congresso Latino-Americano de Psicologia, em SP.

#CCS Tech Summit reúne hoje e amanhã no RJ nomes nacionais e internacionais da Captura e Armazenamento de Carbono.

#Serra Wine Week, festival de vinho, tem início dia 13/6, na Serra fluminense.