Troco da oposição ao governo Lula

Foto: Evaristo SA / AFP Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva

Parlamentares da oposição ao Governo Lula da Silva – nem todos bolsonaristas – ressuscitaram dados para provocar a base.

Eles identificaram 32 missões realizadas por partidos da esquerda ao exterior com o objetivo de denunciar supostas arbitrariedades do Judiciário brasileiro.

As viagens ocorreram durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão do então presidente Lula da Silva.

O ministro do STF, Cristiano Zanin, na época advogado de Lula, chegou a ir a Genebra pedir a criação de um órgão independente para julgá-lo. Zanin hoje veste toga no Supremo.

Vez do Dirceu

Amigos próximos do ministro da Saúde, o deputado licenciado Alexandre Padilha (PT-SP), dizem que não será candidato à reeleição em 2026, para que seus eleitores migrem para José Dirceu. Ele teria firmado compromisso com o presidente Lula, o PT Nacional e o paulista. O acordo é ficar longe das urnas e permanecer no comando da Saúde até o fim do mandato de Lula.

Hermanas...

A Força Aérea Brasileira, que apenas cumpre missões, caiu na boca dos congressistas. Após ser apelidada de “Uber de bandido”, pelo resgate da ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia, condenada por corrupção, a FAB volta a ser assunto entre bocas provocativas. O deputado federal General Girão (PL-RN) brinca que Lula já deve ter jatinho pronto para resgatar Cristina Kirchner antes da prisão dela na Argentina.

Amigos da fauna

O deputado Marcelo Queiroz (PP-RJ) promoveu audiência pública para debater o endurecimento das penas por maus-tratos a animais silvestres. O objetivo é equiparar punições às previstas na Lei Sansão (nº 14.064/20), que protege cães e gatos. Nomes importantes como Luisa Mell, Roched Seba e Ney Matogrosso endossam a ideia.

PUC das Américas

Uma boa notícia para a comunidade católica brasileira passou despercebida. O Padre Anderson Pedroso foi eleito quinta passada presidente da Organização das Universidades Católicas da América Latina e do Caribe. Ele será o líder das PUC no Continente. Pe. Anderson é reitor da PUC Rio. Sua eleição aconteceu em Assembleia realizada na República Dominicana e contou com grande presença de brasileiros.

iCS, Bezos e AM

O Instituto Clima e Sociedade (iCS), em parceria com o Bezos Earth Fund, de Jeff Bezos, acaba de lançar edital para o financiamento de pesquisas em prol da proteção e restauração das florestas na Amazônia. O “Rede de Pesquisa para uma Economia Sustentável da Amazônia”, com inscrições abertas até 27/6, destinará R$ 10 milhões para 15 projetos. As propostas precisam ter como foco geográfico a Amazônia Legal.

