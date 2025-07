Hi, and bye bye

Foto: izanio_charges Charge da Coluna desta sexta-feira, 18

Na política brasileira é assim: quando não se tem nada para fazer, inventa-se o nada. Bastou o recesso parlamentar começar, a Comissão de Relações Exteriores (CRE) criou uma “Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos”.

É algo inócuo, mas oficial, que vai mandar para Washington DC, às custas do cidadão brasileiro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e um grupo de colegas a fim de dialogar – não se sabe com quem ainda – sobre o tarifaço imposto por Donald Trump ao governo do Brasil.

O séquito compra passagem de 1ª classe para os EUA no momento em que muitos órgãos públicos e congressistas também entram nas férias de verão por lá. O 1º sinal de que a comitiva entra em passeio surge na própria nota oficial.

Não há qualquer agenda bilateral comunicada no ofício que confirma a viagem dos senadores Tereza Cristina (PP-MS), Marcos Pontes (PL-SP), Jacques Wagner (PT-BA), Esperidião Amin (PP-SC), Rogério Carvalho (PT-SE), Fernando Farias (MDB-AL), Carlos Viana (Podemos-MG). Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da CRE, comandará o grupo ao lado de Alcolumbre.

A não ser que apareça uma carta da Embaixada do Brasil concreta sobre avanços numa negociação direta com a Casa Branca, o time tem tudo para curtir uma semana de passeio no verão americano.

O homem certo

Dentro do PT, há ciumeira com o vice e ministro do Desenvolvimento Econômico, Geraldo Alckmin. Na contramão de Lula da Silva e o chanceler Mauro Vieira, Alckmin sempre defendeu o diálogo com os EUA e foi esnobado. Agora, virou peça-chave no Governo e única figura em que o empresariado confia para a interlocução sem brigas.

Rio acima!

O Governo do Rio de Janeiro criou um Grupo de Trabalho com secretários para avaliar os impactos do tarifaço de Trump nas exportações do Estado – que é o 2º no ranking nacional, com US$ 7 bilhões por ano negociados com empresas dos EUA. O GT será coordenado pelo chefe da Casa Civil, Nicola Miccione, que dialogará com exportadores.

Quem vai?

A Polícia Federal publicou portaria (DCI/PF18) pela qual abriu vagas de adidos para agentes e delegados nas Embaixadas de Angola, China, Etiópia, Índia, Japão e Nigéria. Longe do circuito Elizabeth Arden pelo qual o diretor-geral adora passar em companhia do presidente Lula da Silva, os lugares não são tão demandados na corporação.

Mano, cunhado...

O senador Cid Gomes (PSB-CE) pediu que o ministro Gilmar Mendes, do STF, se declare impedido de atuar no inquérito sobre emendas do deputado Júnior Mano (PSB-CE), alvo da PF: “Como o ministro é casado com uma pessoa do Ceará, se eu fosse ele, eu me declararia suspeito”. O togado é cunhado do empresário Chiquinho Feitosa, um dos principais adversários de Júnior Mano na disputa por uma vaga no Senado.

Beleza de cidade

A Câmara dos Deputados deve sediar em breve uma sessão solene em homenagem à Arquitetura e Urbanismo e aos 65 anos da capital Brasília. Os deputados Erika Kokay (PT-DF), Lindbergh Farias (PT-RJ) e Raimundo Santos (PSD-PA) protocolaram requerimento para a realização de Sessão dia 3 de setembro.

