COP30: risco de esvaziamento

Foto: CARLOS FABAL / AFP A COP 30, sediada em Belém, no Pará, convive com diversos entraves e preocupações; entre elas, o altíssimo preço cobrado por acomodações

O Governo do Brasil começou a sentir o peso internacional da rejeição na COP30, por motivos financeiros e políticos. O presidente da Áustria já anunciou que não vai participar, pelos altos custos de hospedagem em Belém.

Há o fator geopolítico também contra o presidente Lula da Silva. A Ucrânia enviou seu Embaixador no Brasil para trabalhar na sede da ONU, como sinal claro da discordância do alinhamento de Lula com o russo Vladimir Putin.

Em Brasília, o Governo de Israel está sem Embaixador e sem Encarregado de Negócios, e considera o presidente do Brasil persona non grata por falas infelizes sobre o holocausto.

E os Estados Unidos vão enviar, se enviar, uma comitiva de 3º escalão, porque o presidente Donald Trump não vem. Informes sigilosos do Itamaraty dão conta ao Palácio de que mais comitivas podem faltar.

Jogo$ de azar

Se aprovado, o PL 2.234/22, que trata da liberação de jogos de azar no Brasil, pode atrair US$ 70 bilhões (ou R$ 360 bilhões) em investimentos ao Brasil. A projeção, da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, também prevê 10 mil empregos (diretos e indiretos) e a arrecadação de R$ 20 bilhões aos cofres públicos.

A mãe de Tarcísio

A bancada do Partido Republicanos se despediu ontem do Embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, com um café da manhã. Os líderes tomaram as dores do premiê Netanyahu e pediram desculpas pelo tratamento do Brasil com o País.

Marcou presença a mãe do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Com uma bandeira de Israel nas mãos, ela foi apresentada como “a mãe do futuro presidente do Brasil”.

O conselheiro

Presidente da Câmara, Hugo Motta está propenso a escolher um de seus conselheiros, o ex-ministro da Saúde Ricardo Barros, como relator da CPMI do INSS. Deputado de sete mandatos consecutivos, ex-líder de Lula, Dilma e Bolsonaro, Barros tem perfil articulador e trânsito suprapartidário, sem amarras ou rejeições.

Deu bobeira

Líderes do PL estão "p da vida" com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o culpam pela decretação da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para muitos deles, o senador criou prova contra o pai ao entrar ao vivo nas suas redes sociais ligando para o ex-presidente durante o protesto do fim de semana em que houve sérias críticas ao STF. “Bastava ele ligar pelo telefone convencional”, diz um aliado.

Mentoria gratuita

O Instituto BAT Brasil tem 35 vagas abertas para turma do Programa Decola Negócios. O projeto é gratuito e para quem quer começar o 1° negócio, além de dar orientação para os que já empreendem. A formação acontecerá em Brasília, entre 18 e 21 de agosto. O Instituto já formou 1.500 pessoas em 16 Estados. Mais informações: www.institutobatbrasil.org.br/decola-negocios.

