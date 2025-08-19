Fator Zema em 2026

Foto: AURÉLIO ALVES Romeu Zema, governador de Minas Gerais

Que ninguém desdenhe do governador de Minas, Romeu Zema (NOVO-MG), que lançou sua candidatura a presidente da República a um ano do início da campanha eleitoral. O expoente do Partido Novo tem história para contar.

Desacreditado em 2018, um outsider desconhecido superou todas as melhores expectativas e foi eleito governador, longe de marqueteiros e das dezenas ou centenas de milhões que pavimentaram candidaturas anteriores para o cargo no Brasil. Zema declarou ao TSE ter investido pouco mais de R$ 600 mil.

É com essa lábia de mineiro que ele quer agora alavancar seu nome no Brasil e no mesmo modus operandi: austeridade e gestão. A conferir.

Turno inédito

As eleições na Bolívia, ocorridas no último domingo (17/8), fizeram história na política boliviana. Após 20 anos no comando da esquerda, o país terá a disputa do 2º entre centro e direita.

O senador Rodrigo Paz (PDC) ficou em 1º lugar com 32,2% dos votos, seguido pelo ex-presidente conservador Jorge “Tuto” Quiroga com 26,9%. O resultado levanta alerta para efeitos nas próximas eleições no Brasil.

Imbrochável

Algum membro do Clube Bolsonaro ganhou medalha com os jargões “Imbrochável, Imorrível, Incomível”, mas se arrependeu. O produto, com imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, está sendo leiloado na internet por R$ 750. Difícil saber o mais caro: a medalha ou o apego aos bordões.

Paes no Rio

Eduardo Paes (PSD-RJ) aparece em 1º, com 35,5%, na disputa para o Governo do Rio de Janeiro, segundo Pesquisa da PREFAB FUTURE. No Senado os nomes mais cotados são: Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 22,2% e Cláudio Castro (PL-RJ) com 11,2%. O levantamento ouviu 1.001 pessoas, no Estado do Rio de Janeiro, entre os dias 12 e 16 de agosto de 2025.

Participação popular

Dani Balbi (PCdoB-RJ) lançou o Conselho Ecológico Popular, espaço para formulação de políticas ambientais no RJ. A iniciativa terá caráter consultivo e quer ampliar o debate sobre emergências climáticas no Estado, com representantes de movimentos sociais, universidades, governo e comunidades tradicionais. “É uma política feita com e para quem vive na linha de frente da crise ambiental”, afirma a parlamentar.

Itaipu Binacional

Deputados Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL), Paulo Folleto (PSB-ES) e Adriana Ventura (NOVO-SP) se unem para pressionar ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Querem esclarecimentos a respeito da Nota Reversal Nº 228, de 3 de maio de 2005, que estabelece os gastos da Itaipu Binacional como responsabilidade social e ambiental como parte permanente da atividade de geração de energia.

