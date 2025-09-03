Ninguém quer os Bolsonaro

Foto: Reprodução/ TSE- Roberto Jayme Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro

Entre os sete governadores da centro-direita que se uniram para lançar um nome à Presidência, como publicado pela Coluna, algo é certo: não querem nenhum dos Bolsonaro para vice na chapa.

A família que já foi a mais poderosa do País – pelos diferentes mandatos simultâneos – hoje se vê apagada. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em julgamento no STF, está provavelmente a caminho da prisão e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não volta mais dos Estados Unidos, segundo fontes, e pode ficar como foragido, caso seja alvo da Justiça.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou poderoso no Senado, mas está acanhado. Longe dos holofotes, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) vai disputar o Senado por Santa Catarina, mas está longe de ser bem aceito na direita do Estado.

Drones x Favelas

A deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) propôs PL que proíbe o uso de helicópteros e drones armados em operações policiais.

Um estudo aponta prejuízo anual de R$ 14 milhões para moradores dos bairros da Penha e Manguinhos, no Rio, devido a ações policiais. O relator do projeto, deputado Sanderson (PL-RS), rejeitou a proposta. Para ele, essas aeronaves são essenciais para garantir a segurança de todos.

NW na CPMI?

O senador Izalci Lucas (PL-DF) e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) estão cercando o famoso advogado Nelson Wilians.

Izalci pediu a quebra de sigilo bancário e fiscal de janeiro de 2019 a julho de 2025. E a deputada entrou com a convocação do advogado para a CPMI do INSS. Ele não possui ligações com o crime, mas é próximo de um lobista de Brasília investigado por abrir associações para tungar aposentados.

Xô traição

Com vista nas eleições de 2026, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), apresentou um projeto que cria o tipo penal de alta traição à Pátria – proposta copiada da Venezuela de Nicolás Maduro. O foco é atingir o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), no momento nos EUA.

A ideia é proteger o Brasil de ataques estrangeiros, e as penas vão de 20 a 40 anos, além da perda de patente, função pública ou mandato.

Cuscuz em alta

Entre problemas com a COP30 e tropeços nas relações diplomáticas com outros países, o presidente Lula da Silva sancionou a Lei 15.193/25, que confere ao município de Angelim (PE) o título de Capital Nordestina do Cuscuz. A proposta teve origem no PL 650/24, do deputado federal Fernando Rodolfo (PL-PE).

Consórcio$

Os negócios do setor de consórcios superaram R$ 146 bi nos primeiros sete meses do ano, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. Foram 700 mil vendas de cotas. O número de consorciados ativos chegou a 12 milhões em julho, alta de 12,5% em comparação a 2024. Para Fernando Lamounier, diretor da Multimarcas Consórcio, a alta dos preços dos imóveis e dos juros impulsiona o consórcio.

