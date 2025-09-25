PCC nos combustíveis: Pitbull trocou de lado

Leandro Mazzini é jornalista pós-graduado em Ciência Política pela UnB e escritor e Walmor Parente é jornalista especializado em cobertura do Congresso Nacional e com experiência em rádios, foi repórter da coluna Esplanada antes de se tornar subeditor
O advogado prometeu usar seu esquadrão de ex-delegados da PF para montar dossiês contra os adversários do ICL
Um advogado de destaque em São Paulo, conhecido como Pitbull, mudou de lado. Anteriormente, seu sócio atuava em defesa da Copape – apontada pelo MP como braço direito do PCC no setor de combustíveis. O time de Pitbull processava o Instituto Combustível Legal (ICL), que associava a Copape ao crime organizado.
Até conseguiu na Justiça uma liminar que proibia o presidente do ICL, Emerson Kapaz, de mencionar a ligação em público.
A virada ocorreu quando a PF comprovou o envolvimento da Copape com o PCC. Agora, Pitbull trabalha para Kapaz, o inimigo que antes combatia.
O advogado prometeu usar seu esquadrão de ex-delegados da PF para montar dossiês contra os adversários do ICL. O detalhe é que ele será pago com dinheiro público, visto que o Instituto recebe financiamento da Petrobras.
A Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara pediu à PGR que investigue possíveis fraudes no pagamento do seguro-defeso no Maranhão e no Pará.
Há indícios de desvio de verba, manipulação de registros e prejuízo aos cofres públicos por meio de convênios com entidades intermediadoras que atuam junto ao INSS. O caso pode se tornar mais um escândalo ligado ao Instituto.
CACs liberados
A Câmara dos Deputados aprovou o PL 1334/25, que autoriza colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs) a transportar duas armas e um fuzil municiados para locais autorizados.
A relatora da proposta, Caroline de Toni (PL-SC), argumenta que os CACs não representam ameaça à ordem pública. O projeto ainda será analisado pelo Senado.
Acordo travado
Apesar do otimismo da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o acordo MERCOSUL-UE não deve avançar.
A resistência aumentou com a crise política na França. O presidente Emmanuel Macron tenta proteger os interesses dos produtores rurais franceses (grupo importante para seu eleitorado), e só aceitará o acordo se houver garantias para o setor.
$aúde
O setor de saúde deve crescer 9% até 2028, com receita estimada em R$ 2 trilhões, segundo o relatório “A&M POV Farmacêuticas”, da Alvarez & Marsal. Fornecedores de produtos médico-hospitalares devem redobrar a atenção às exigências regulatórias.
Especialmente no que diz respeito à documentação sanitária, como a Autorização de Funcionamento, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e os laudos técnicos.
Modo Seguro
O Modo Seguro do PicPay atingiu a marca de R$ 1 bilhão em saldos e investimentos protegidos. A ferramenta oculta valores e restringe transações Pix por geolocalização.
A maior concentração de usuários está em SP (35,4%), RJ (15,7%) e BA (4,7%). O recurso é mais utilizado por jovens entre 20 e 30 anos (30,5%). Somente no Carnaval deste ano, o uso da ferramenta cresceu 44%.
ESPLANADEIRA
#Pocah participa do podcast Papo de Influência, do MultiStudios, dia 3/10.
#José de Albuquerque, CEO da Azo, fala sobre luxo no Rio Construção Summit, hoje.
#Álvaro Avezum faz masterclass no perfil da Afya, hoje, no YouTube.
#Corrida ASCOMCER de Outubro Rosa será em 26/10, com apoio MedQuímica, em JF/MG.
#Shopping Jardim Guadalupe terá vacinação antirrábica da Prefeitura RJ, no sábado.
#MS abre Consulta Pública para discutir incorporação da vacina contra herpes zoster no PNI.
