PROFERT na FIESP

Foto: izanio_charges Charge da coluna desta quarta-feira, 1º

O setor industrial começou a dar mais atenção à necessidade (urgente) da criação de um modal para fertilizantes no Brasil. O País ainda importa 90% do produto usado, em especial, no setor do agronegócio.

Há duas semanas, expoentes da FIESP começaram a debater o PL 699/23, do senador Laércio Oliveira (PSD-SE), que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes (PROFERT). O parlamentar se reuniu recentemente com a direção da Federação para buscar apoio.

O PL facilita a implantação de indústrias, nacionais ou estrangeiras, com isenção de IPI, PIS/Pasep e Cofins, a fim de nacionalizar a produção, gerar empregos e melhorar a negociação do produto.

O programa beneficia projetos aprovados para implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura de fertilizantes e insumos. O PL já foi aprovado no Senado e recebeu urgência na Câmara para votação.

Apoio moral

Na semana da 80ª Assembleia Geral da ONU voltou-se a discutir o apoio ocidental à Ucrânia, após falha nas negociações entre os presidentes Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Mas a corrupção ucraniana tem afastado novos aportes.

O valor de US$ 700 milhões em ajuda foi desviado para militares e funcionários do alto escalão. O Brasil descarta auxílio material ou humano, mas talvez apoie o diálogo entre os países.

R$ 800 mi

O Governo do Distrito Federal destinou em 2025 R$ 800 milhões a organizações sem fins lucrativos. Todo o processo envolvendo o repasse deve constar no Parcerias GDF MROSC.

No entanto, apenas R$ 169,8 milhões foram registrados na plataforma – 21% do valor. Entre os 29 órgãos do GDF cadastrados no site, somente 10 deles concluíram o processo de adesão.

O preferido

Na procura por um cenário comercial mais favorável, muitas empresas brasileiras de grande e médio porte se instalaram no Paraguai em busca do imposto único de 15%. E agora, até mesmo os empresários da Coreia do Sul estão optando pelo país paraguaio em detrimento do Brasil.

Psicofármacos

Pessoas acima de 58 anos concentram 36,6% do consumo de medicamentos psiquiátricos entre os usuários do Benefício Farmácia, segundo levantamento da Funcional.

A faixa etária também apresenta maior adesão aos tratamentos contínuos com média de quase 10 meses, contra seis meses nas demais idades. O valor gasto mensalmente na farmácia com os medicamentos psicofármacos chega a R$ 370.

Dirceu na UB

O ex-ministro José Dirceu realizará uma aula magna na Universidade Brasil no dia 2 de outubro, no auditório do campus de Fernandópolis (SP).

O tema será “A conjuntura histórica e geopolítica do momento”. Formado em Direito pela PUC-SP, Dirceu retomou na Justiça a sua carteira pela OAB/SP, após quase 10 anos sem o documento. O ex-ministro dará a palestra como advogado.

ESPLANADEIRA

#Roche Farma investiu mais de R$ 46 mi em pesquisas oftalmológicas, desde 2018.

#Ilhabela sedia TEDx com foco em sustentabilidade, regeneração e impacto social, dia 6/10.

#Escola bilíngue Eleva Urca recebe evento MIT FutureBuilders para alunos de todo o País.

#Luapsy, em parceria com Márcio Lomiranda, lança novo álbum, no Fffront, amanhã, em SP.

#DHL Supply Chain promove webinar exclusivo sobre como a logística define o sucesso no Social Commerce.

#EducationUSA realiza Feira LLM 2025 com 40 universidades dos EUA e bolsas de estudo.