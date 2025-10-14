Brasil chega a marca de 55 mil desaparecidos no 1º semestre deste ano

Foto: izanio_charges Charge da coluna desta terça-feira, 14

O número de desaparecidos no Brasil chegou a marca de 55.451 no 1º semestre de 2025. A quantidade é 4,22% maior do que a registrada no mesmo período do ano anterior (53.204). A média é de 228 desaparecimentos por dia.

Os dados foram levantados pela Coluna no Sinesp-VDE, painel estatístico do Ministério da Justiça. Entre as vítimas, 15.449 estão na faixa etária de zero a 17 anos, o que eleva o alerta sobre a segurança das crianças e adolescentes no País.

Outra preocupação mostrada pelo painel é que a maioria destas vítimas são meninas. Embora nem todos os casos no geral estejam relacionados a algum crime, como dependência química, transtornos psiquiátricos e conflitos familiares, o número ainda assusta.

Entre os estados com mais registros estão: São Paulo (13.798), Minas Gerais (5.904) e Rio Grande do Sul (4.958). Os dados também indicam que 37.255 pessoas foram localizadas neste ano.

Nobel & Brasil

O Governo brasileiro não pretende emitir nenhuma nota sobre a concessão do Prêmio Nobel da Paz à venezuelana Maria Corina Machado.

No Itamaraty, fontes ouvidas pela Coluna relatam que o presidente Lula da Silva não quer tensionar as relações com o presidente Nicolás Maduro. No entanto, o deputado General Girão (PL-RN) apresentou na CREDN, Moção de Louvor à venezuelana.

Assistência Rural

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Senar firmaram o Acordo de Cooperação Técnica para ampliar ações de Assistência Técnica e Extensão Rural em todo o País.

O Senar disponibilizará R$ 400 milhões para impulsionar a produtividade e a lucratividade de propriedades rurais. A parceria terá a duração de 60 meses. Serão atendidas 100 mil propriedades distribuídas em 2 mil empreendimentos da agricultura familiar.

Ataques cibernéticos

O Brasil lidera o ranking de vulnerabilidade digital entre os países da América Latina. O País concentra 90% das tentativas de ataques cibernéticos.

O número representa cerca de 550 mil ocorrências por dia. Os dados foram apresentados por Frankllin Nunes, head de Soluções Cloud e Arquitetura da Teltec Solutions no Fórum de Competitividade, promovido pela World Trade Center Curitiba.

Fundo Saúde

O Governo Federal anunciou a criação do Fundo de Investimentos em Infraestrutura de Saúde, operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O programa prevê R$ 20 bilhões em crédito subsidiado para obras, aquisição de equipamentos e veículos nas redes públicas de saúde e educação. Serão R$ 10 bilhões liberados em 2025 e outros R$ 10 bilhões em 2026, com juros abaixo do mercado e prazo de carência.

Violência em pauta

Denúncia da violência doméstica e familiar e da violência contra a criança e o adolescente agora poderão compor os conteúdos de destaque no currículo escolar na educação pública no Brasil.

O PL foi aprovado pela Comissão de Educação e posteriormente seguirá para o Senado. O projeto é de relatoria do deputado Luiz Fernando Vampiro (MDB-SC).

ESPLANADEIRA

#Programa de História Oral da FGV faz 50 anos hoje e homenageia Aspásia Camargo, sua 1ª coordenadora.

#Alura, Google e Sebrae lançam curso para digitalizar e vender mais em pequenos negócios.

#Unlimitail anuncia Emmanuel Pottier como Diretor Global de Desenvolvimento e Inovação.

#Wildlife Studios abre inscrições para Programa de Estágio 2026.

#Forneria Carioca, Recreio (RJ), cria combo para arrecadar fundos para instituição ligada ao câncer de mama.

#Jorge Verlindo divulga seu livro “Jogos marcados no corpo de Deus”.

