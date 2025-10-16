Resultado da "química" entre Lula e Trump

Foto: UN Photo/ Mark Garten ONU divulgou foto de Trump assistindo o discurso de Lula. Momentos depois do registro, Trump e Lula se cumprimentaram

Veio aí o resultado da “química excelente” entre os presidentes Donald Trump e Lula da Silva. Após o alvoroço com a ligação entre ambos e o alerta de aliados do petista, que desconfiavam do interesse dos EUA em se beneficiar dos minerais do Brasil, o aviso se confirma.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia (MME), revelou em uma reunião com o deputado Filipe Barros (PL-PR), que se reunirá com o Secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, para discutir sobre minerais estratégicos.

O encontro, que deve acontecer próximo ao G7 em janeiro, é o desdobramento do diálogo entre Lula e Trump. Além do país americano, a China também tem interesse nos minerais e terras raras no País.

Hoje, Lula vai pela 1ª vez à sede do MME para a criação do Conselho Nacional de Política Mineral e formulação da Política Nacional Mineral do Brasil.

Volta ao PRTB

O ex-presidente do PRTB, Leonardo Avalanche, retornou ao partido após decisão proferida pela 13ª Vara Cível de Brasília. Para Avalanche, a sua expulsão foi orquestrada por Antonio Amauri de Pinho.

Ele afirma ainda que o corrido foi uma medida para retirar a candidatura de Pablo Marçal à Presidência em 2026, já que o partido representa uma 3ª via para a direita no Brasil.

Potência militar

No 16º dia de “shutdown” nos EUA, o exército americano está com as atividades suspensas devido a restrições orçamentárias. O país possui o exército com a maior potência militar, impulsionado justamente pelo maior orçamento de defesa do mundo. A paralisação surpreende e alerta para uma crise interna.

Jeitinho Odorico

Inacreditável. Antes o político brasileiro havia inventado evento para lançamento de pedra fundamental, que marca o início de uma obra, e agora tem evento até para assinatura de contrato.

Odorico Paraguaçu perde para eles. O episódio acontece hoje, na cidade de Ibiporã (PR), para celebrar a assinatura da ordem de serviço que autoriza a Pavimentação da Estrada do Guarani e a Construção do Parque Lago dos Tucanos.

Investimento sustentável

O Brasil registrou um aumento de 24,2% nos investimentos privados em sustentabilidade em 2025, totalizando R$ 48,2 bilhões aplicados em projetos de energia limpa, tratamento de resíduos e circularidade, segundo estudo publicado pela Amcham Brasil na última terça-feira (14/10) durante a Pré-COP30.

O levantamento também aponta o crescimento no número de empresas participantes, que passou de 165 para 209.

Novas diplomacias

A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou nesta semana os nomes de Fernando Meirelles de Azevedo Pimentel e Luiz Cesar Gasser, para os cargos de embaixadores do Brasil na Coreia do Sul e Polônia, respectivamente.

Pimentel é o atual diretor de Política Comercial do Itamaraty e Gasser é cônsul-geral do Brasil em Roma. As indicações devem ser ratificadas pelo Plenário da Casa hoje.

