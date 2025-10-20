Trabalhadores digitais

Foto: Reprodução/Site/Ifood Entregador que atende por demanda de aplicativos, como iFood

O Brasil registrou 1,7 milhão de trabalhadores que atuam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços, o que equivale a 1,9% da população ocupada no setor privado, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE.

O número representa aumento de 25,4% em relação a 2022, quando 1,3 milhão de pessoas exerciam atividades em aplicativos.

Os dados fazem parte do módulo “Trabalho por meio de plataformas digitais 2024” da PNAD Contínua, desenvolvido em parceria com a Unicamp e o Ministério Público do Trabalho.

A pesquisa também mostra que 58,3% atuam em aplicativos de transporte, 29,3% em entregas de comida e produtos e 17,8% em serviços gerais ou profissionais.

O segmento que mais cresceu foi o de prestação de serviços, com alta de 52,1%, enquanto o transporte de passageiros aumentou 29,2%.

Sem perturbação

O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) apresentou PL na Câmara que endurece punições para quem perturbar o sossego público com som automotivo abusivo ou escapamentos adulterados.

A proposta pretende alterar a Lei das Contravenções Penais e o CTB. O projeto prevê multas mais altas e até suspensão do direito de dirigir. E poderá punir eventos que causem transtornos à vizinhança, com multas de até R$ 500 mil.

Poder de compra

O Microempreendedor Individual (MEI) perdeu 78% do poder de compra em 2025 em relação à cesta básica desde 2018, último ano em que o teto da categoria foi reajustado, segundo levantamento da Faciap vinculada ao sistema da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil.

Com o limite anual de R$ 81 mil, o MEI conseguia adquirir 171 cestas básicas há sete anos. Hoje, o valor cobre apenas 96.

Nobel & direitos

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara votou na semana passada seis moções de louvor à ganhadora do Nobel da Paz de 2025, a venezuelana Maria Corina Machado.

Além das moções, também foi solicitada uma audiência pública com a presença de Corina. Em 2014, ela esteve na CREDN e, após o evento, teve seu passaporte cassado.

Caneta milagrosa

O uso de prescrições digitais para “canetas para emagrecimento” – medicamentos usados no controle de açúcar no sangue – cresceu 230% de janeiro a setembro de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A maior concentração dos consumidores está na faixa etária entre mulheres de 30 a 49 anos. Os dados são da Memed, plataforma de prescrição digital no Brasil.

Hackathon Brasilcap

A Brasilcap, empresa de Capitalização do BB Seguros, realizará evento para buscar ideias inovadoras no mercado de Capitalização.

O 1º hackathon (maratona de programação digital para inovação tecnológica) da empresa acontece sexta (24) na sede no Rio de Janeiro. Estudantes universitários poderão se inscrever e formar equipes para competir. As premiações somam R$ 10 mil para os três primeiros colocados.

ESPLANADEIRA

#Chef Patrícia Sampaio Bettencourt lança “Cozinhando para o seu bebê”, dia 23/10 em SP.

#Gustavo Meirelles, vice-presidente médico da Afya, é o novo reitor da Unigranrio.

#Leroy Merlin e Obramax (Grupo ADEO) distribuem ações para colaboradores.

#RenovaBR: alunos se reúnem para 3 dias de aprendizado sobre desafios da política brasileira.

#Rodrigo Giraldelli, CEO da China Gate, marca presença na Canton Fair, na China.

#Esfera JUÁ se consolida como nova liderança criativa do RJ.



Sem perturbação

Poder de compra

Nobel & direitos

Caneta milagrosa

Hackathon Brasilcap

ESPLANADEIRA

