Amapá x Pará

O aval do Ibama para a Petrobras começar a pesquisar o potencial de petróleo na foz do Rio Amazonas no Amapá (a mais de 200 km da foz em Macapá, vale ressaltar) inicia um novo ciclo de enorme esperança econômica para um dos Estados mais pobres do Brasil, com vistas a receber bilhões de reais em royalties nas próximas décadas, mas traz também outro desafio.

A rivalidade comercial e empresarial da “vizinha” Belém, no Pará. A despeito dos limites de divisas, praticamente apenas a Ilha de Marajó e 50 minutos de voo separam as duas capitais.

Desde que começou o debate sobre a eventual exploração de petróleo na linha equatorial, há investidas dentro de gabinetes (políticos e empresariais) para que as sedes das futuras petroleiras fiquem em Belém, concentrando ali as operações, embora seja de direito de Macapá receber os royalties.

É um jogo de contrapesos, na visão de expoentes do Pará. O risco é o movimento esvaziar ainda mais Macapá, que requer há décadas investimentos pesados em infraestrutura de modais, logística de transportes e setor hoteleiro.

Guarda de portaria

A Polícia Federal tem realizado vigilância até 24h e/ou noturnas com agentes em turnos na porta das casas de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, no Lago Sul, em Brasília.

A PF judiciária virou quase uma “guarda patrimonial”. Procurada em setembro pela Coluna, a assessoria da PF comunicou que as informações são mantidas em sigilo devido à segurança dos protegidos. E agora, quer cobrar a conta dos reis do STF.

Ureia por milho

O navio uraniano DELRUBA descarregou 60 mil toneladas de ureia no Terminal Portuário TESC, em São Francisco do Sul (SC), e posteriormente foi carregado com milho.

A carga de ureia, originada no Irã e adquirida por meio de uma empresa dos Emirados Árabes, tem o valor da transação de US$ 24,39 milhões. O caso acende alerta para o controle aduaneiro e risco reputacional relacionado a cargas iranianas no Brasil.

Fundos Pensão

A Eletrobras está determinada a incorporar os fundos pensão Elos, Eletros, Fachesf, Previnorte e Real Grandeza em uma única entidade: a EletrobrasPrev.

A decisão gerou preocupação entre aposentados e pensionistas, que somam um patrimônio de R$ 40 bilhões. Eles alegam haver falta de transparência e conflitos de interesse. Procurada, a Eletrobras informou à Coluna que “o processo tem sido conduzido com diálogo e com a participação de representantes das entidades atuais”.

Dinheiro extra

O governo liberou R$ 2,5 milhões extras para a Embrapa realizar cinco novas pesquisas no setor. O valor se soma aos R$ 307,8 milhões já autorizados no orçamento de 2025 para a empresa, que desenvolve tecnologia para a agropecuária desde 1973. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou a Medida Provisória 1.321/2025 com o crédito extraordinário nesta terça-feira (21).

Combustívei$

O Distrito Federal registrou o maior aumento de gasolina do País na 1ª quinzena de outubro. O combustível passou de R$ 6,32 em setembro para R$ 6,62 em outubro, aumento de 4,75%. O etanol também registrou crescimento nos preços de 5,24%, passando de R$ 4,58 para R$ 4,82. Os dados são do Índice de Preços Edenred Ticket Log.

