Prende & Solta de criminosos

Foto: MAURO PIMENTEL / AFP Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025. Pelo menos 2.500 agentes participaram da operação para prender traficantes de drogas do Comando Vermelho (CV).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) concederam em 2024 quase 10 mil habeas corpus a traficantes no Brasil. O tempo médio de prisão de criminosos presos portando fuzis no Brasil é de apenas oito meses.

Essas e outras declarações fortes (e verdadeiras) são de um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil, o Coronel da reserva Fernando Montenegro. Ele é o entrevistado do EsplanaTalk (think tank da Coluna) deste mês de novembro de 2025.

“Ou seja, nós temos a polícia que mais prende no mundo, mas também a Justiça que mais solta no mundo”, comenta ele.

Fernando Montenegro tem no currículo grandes experiências em operações especiais. Comandou a conhecida ocupação do Complexo de favelas do Alemão no Rio de Janeiro entre os anos 2010 e 2012. Confira a entrevista completa no canal no Youtube (@EsplanaTalk).

La nave

O mega iate IANA III, que hospeda o presidente Lula da Silva e dona Janja em Belém nesta COP30, é conhecido de perto pela Coluna, que já prestigiou press trips internacionais no Rio Negro (AM).

Propriedade de uma empresa de Manaus – que conta também com o IANA I e II, ele atende sempre os governadores do Amazonas em viagens marítimas no Estado e conta com uma luxuosa cabine "presidencial".

Contrato polêmico

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou um contrato de R$ 24 milhões com a L & K Tecnologia, do grupo da família Bayde, cujo sócios já foram condenados por uso de cabos furtados da Embratel.

Procurada, a Alece informou que a empresa foi contratada “dentro dos padrões legais” e que não houve manifestação de recurso pelas demais empresas participantes.

Clima de festa

Ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira abriu sua casa no último sábado, em um condomínio no Lago Norte, para uma festa de Halloween. Alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal pela trama golpista, o general foi um anfitrião receptivo e alegre.

Infiltrados na política

O Tribunal Superior Eleitoral realizou uma reunião com os Tribunais Regionais do País com o intuito de impedir a participação de pessoas ligadas a facções criminosas de adentrarem na política brasileira. Os tribunais contarão com o apoio da Polícia Federal e da ABIN, que agirão nas investigações para coibir essa infiltração.

Hermanos combatentes

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara vota hoje uma Moção de Louvor ao Governo da Argentina. O intuito é homenagear o país hermano por reconhecer o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações narcoterroristas e por mobilizar tropas para nas fronteiras com o Brasil, com o objetivo de combater o narcotráfico. A iniciativa é do deputado Zucco (PL-RS).

ESPLANADEIRA

