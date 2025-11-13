Kruschewsky na CPMI do INSS

Foto: Aurélio Alves/ O POVO Mais de 200 mil aposentados no Ceará já foram ressarcidos por descontos indevidos no INSS

O advogado Eugênio Kruschewsky, de Salvador, entrou na mira da CPMI do INSS no Congresso Nacional, conforme a Coluna antecipou. Há requerimento de convocação feito pelo deputado Josenildo (PDT-AP) para se explicar na comissão que investiga a fraude no desconto dos aposentados.

O requerimento também pede a quebra de seu sigilo e de seu escritório. Sua prima Luiá e seu primo e ex-sócio André também estão na lista para convocação à CPMI.

Segundo o deputado, autor do requerimento, eles estariam na “gênese das fraudes” contra os aposentados. Procurado, Kruschewsky não retornou demanda da reportagem.

Além de já responder a processos na OAB da Bahia (ou seja, é réu perante os próprios pares), Eugênio Kruschewsky e a advogada Ana Patrícia Dantas Leão foram denunciados com mais um processo na OAB, assinado pelo advogado ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Tema: fraude processual.

Argamassa fresca

A alta taxa Selic do 2º semestre deste ano, em rota crescente a cada reunião do Banco Central, freou a venda de imóveis – em especial os usados – no Brasil, principalmente na Meca deste mercado, a capital Brasília.

Muita gente está esperando o ano virar e evitando os juros altos dos bancos – que têm medo de inadimplência. Por isso a Caixa correu para lançar crédito maior na praça, ampliando teto para até R$ 2 milhões.

Sobre água$

Uma diária no barco-hotel em que o presidente Lula da Silva e comitiva estão hospedados em Belém pode custar, por baixo, R$ 50 mil. É o que cobram iates desse tipo e tamanho ancorados no Rio Negro em Manaus, onde ficam também o IANA I e II, da mesma empresa. O Palácio colocou os gastos em sigilo.

COP dos ricos?

Os indígenas de variadas etnias de todo o Brasil, que viajaram em alguns casos mais de 2 mil km para participar da COP30 em Belém, são escanteados até no espaço destinado a eles no evento.

Daí a revolta de terça, 11, com a invasão de alguns deles nos espaços restritos a autoridades. Uma indígena contou à Coluna que levou seus artesanatos e não tem o lugar prometido para expor. São desdenhados pela organização e falta estrutura.

ABNT na COP 30

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que lidera o comitê ISO/TC 287, é responsável por definir padrões internacionais de manejo da madeira, rastreabilidade e cálculo de carbono em florestas manejadas, e será destaque na COP30.

Mário Esper, presidente da ABNT, destaca que a liderança da entidade na ISO mostra a capacidade do Brasil em transformar compromissos ambientais em padrões técnicos globais”.

Yacht naufragou

O Yacht Clube da Bahia terá de pagar indenização de R$ 285 mil – corrigidos desde 2019 – ao ex-comodoro Marcelo Sacramento. Ele moveu cinco ações contra a entidade que já presidiu por perseguição política de parte de membros do Conselho Deliberativo do clube, que tentaram desqualificar a prestação de contas. Além das sentenças, ainda existem mais duas ações em tramitação, analisadas pelo MP da Bahia.

ESPLANADEIRA

#Manoel Marcos Guimarães lança "Tempos de Guerra em Passa Quatro" (Ed. Ramalhete), dia 18, na AML em BH.

#Ocupação cultural "VAZIOsobreTERRA" será em Belém (COP30), até segunda dia 17.

#Ambev abre inscrições para curso online "Cerveja Segura: Boas Práticas de Fabricação".

#MedLevensohn tem projeto de R$ 150 mi para a construção de Centro Médico e de Distribuição em Serra (ES).

#Daniel Nepstad, do Earth Innovation Institute, debate Mercado de Carbono Florestal na COP30. #Dasa e COB firmam parceria de 4 anos para cuidar da saúde das seleções nas Olimpíadas.

