Governo do Amapá destina R$ 10 mi para escola de samba do Rio

Foto: izanio_charges Charge da coluna desta terça-feira, 18

Com um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano do Brasil, enquanto vê o carimbó do Pará dançando sobre bilhões de reais da COP 30 e a vizinha Guiana prosperando em bilhões de dólares pela exploração do petróleo, o governo do Amapá decidiu contribuir para a baixa estima da população que sofre sem emprego e renda.

O governo vai pagar R$ 10 milhões (isso mesmo) à agremiação Escola de Samba Mangueira, do Rio de Janeiro, para ser o enredo como homenageada no Carnaval de 2026 na Marquês de Sapucaí – evento privado e controlado por liga de contraventores.

A decisão foi do governador Clécio Luís (ex-PSOL e hoje no Solidariedade), apoiado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), seu conterrâneo, conforme noticiado pelo portal Infomoney. Procurado por e-mail, o gabinete do governador não se posicionou.

A Coluna perguntou se o Ministério Público estadual vai questionar o investimento, e o ritmo até este momento é de silêncio nessa arquibancada.

Na carne

Após quatro dias da operação da Polícia Civil na Saúde, o governador Ibaneis Rocha (MDB) exonerou o faz-tudo na gestão, considerado o braço-direito, Olegário Oliveira de Moraes – que a oposição na Câmara Distrital aponta como homem-bomba do GDF.

Toda a segurança militar da Chefia de Gabinete também dançou. Ibaneis quer limpar o caminho para sua candidatura ao Senado, mas... a equipe tem deixado pedras.

Mulher de negócios

Depois de ver ignorado o seu pedido de agrément para um novo Embaixador no Brasil, Israel indicou como Encarregada de Negócios a diplomata negra Rasha Atamni, 1ª mulher árabe-muçulmana a representar o país no exterior. Rasha Atamni já atuou na Turquia e na Coreia do Sul.

Sua prioridade é desconstruir a imagem de país segregacionista, fortemente vendida pelas ONGs vinculadas aos palestinos.

Susto no ar

Passageiros do voo Latam 8146 (prefixo PT-MUF), que decolou de Guarulhos (SP) para Lisboa, passaram um susto na noite de domingo.

O avião já rumava para águas internacionais na altura do Nordeste quando o comandante mudou a rota para pousar em Fortaleza, por causa de um mal súbito de um bebê. Desembarcaram a mãe, babá e o pequeno para atendimento, e o voo seguiu para Portugal.

Havan(çando)

Um advogado protocolou Ação Popular na 4ª Vara Cível de Novo Hamburgo (RS) questionando processo de compra de terreno e construção de loja da Havan na cidade, com inauguração no próximo sábado.

O prefeito Gustavo Finck (PP) nega irregularidade e alega perseguição da oposição. A prefeitura informa não ter sido notificada sobre a ação. A Havan não respondeu demanda da reportagem.

Não ao carvão

Em evento paralelo à COP 30, a bióloga Gabriela Santos, do Instituto Internacional Arayara, cobrou duas ações urgentes do presidente Lula da Silva para evitar um retrocesso na política energética: o veto à MP que estende a operação de usinas a carvão até 2040 e a adesão do Brasil à Aliança para Superar o Carvão (PPCA), O prazo para a sanção ou veto presidencial à MP 1304 expira nesta terça, 18.

ESPLANADEIRA

#Emae tem lucro líquido recorde de R$ 353,5 mi, informa balanço da companhia.

#Advogado João Tancredo debate “A prisão e o julgamento de Bolsonaro”, dia 25, na UERJ.

#RealCloud e Datafy fazem parceria para cortar custos de storage em até 50%.

#Vendas do comércio caem 1,5% em outubro, no comparativo anual, aponta Índice do Varejo Stone.

#Oz Câmbio transaciona R$ 9 bi e projeta R$ 18 bi em 2025.

#Jussara Santos participa da Marcha das Mulheres Negras e lança livro no DF, dia 26.

#Inadimplência condominial atinge 11,95% no Brasil, aponta plataforma uCondo.

