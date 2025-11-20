Escândalo do INSS: Lula teflon

Foto: Aurélio Alves/ O POVO Mais de 200 mil aposentados no Ceará já foram ressarcidos por descontos indevidos no INSS

Enquanto a Polícia Federal solta operações a rodo para vários alvos e os holofotes se concentram sobre a iminente prisão de Jair Bolsonaro longe de casa, a caravana ladra no Governo Lula da Silva III – porém o presidente continua no melhor modelo Teflon (nada cola nele).

A cada dia mais perto da verdade, a CPMI do INSS descobre que a roubalheira bilionária dos aposentados do INSS foi maior desde o início dessa gestão Lula III, e há indicativos de repasses para gente alta ligada ao PT e a este Governo.

A PF faz vistas grossas para a entidade liderada por “Frei” Chico, irmão de Lula – que sequer foi alvo de busca e apreensão apesar de a associação ter tungado R$ 300 milhões.

Não bastasse o caso INSS, a PF esbarrou num dos filhos do presidente há dias, com sua ex-esposa alvo de operação por suspeitas de superfaturamento ao intermediar contratos do MEC com empresas que representa. Curiosamente, quem voltou à vitrine, por ligação com esse filho, é o amigão dono do sítio de Atibaia. E segue o circo.

Barrados no fumo

Um grupo de deputados federais brasileiros foi impedido de assistir, na segunda-feira, 17, aos eventos da 11ª Conferência das Partes da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco - COP11, que está acontecendo em Genebra, na Suíça.

Mães de Sharia

A Comissão de Relações Exteriores do Senado realizou audiência pública para debater o aumento de denúncias de mães brasileiras, denominadas popularmente de “mães de Sharia”, que perderam a guarda de seus filhos em países muçulmanos, nos quais vigora a lei islâmica (Sharia). A iniciativa foi da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP).

A COP que vale

Lideranças do setor produtivo lançaram em Belém a Agenda Empresarial de Desenvolvimento Econômico Sustentável 2030. É pacto das associações de comércio, serviços, indústria e agropecuária para a proteção do meio ambiente, produção sustentável e inclusão social. Organizada pelo Conselho Empresarial da Amazônia Legal da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil.

O que importa...

Contrariados com a condução da Política Externa atual, os deputados não deram atenção aos pleitos do Itamaraty que pediu emendas para reforçar a segurança das embaixadas no exterior.

Curiosamente, não houve empenho para destinar verbas às ações consulares, que atendem os brasileiros que moram fora. Na Câmara, foram alocados apenas R$ 50 milhões para que o Itamaraty participe de negociações bilaterais.

Encarcerados

A Segurança entrou de vez no radar da oposição. Desde terça, 18, deputados que integram a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado visitam El Salvador – com uma passadinha em penitenciárias para ver faccionados, como fez o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Querem conhecer de perto a política de encarceramento do governo que reduziu drasticamente a criminalidade no País.

ESPLANADEIRA

#Embracon R$ 34 bilhões em créditos (Jan-Out/25), crescimento de 89%.

#VI edição do INOVATEC será no DF, de amanhã a domingo.

#1º InvestScience, Ânima Educação, conecta pesquisa, investimento e mercado.

#77% das pessoas decidiram presente de Natal, segundo shoppings Alqia.

#Limppano cria esponja e lava-louças ODD para higienização de Air Fryer.

#Lumx promoveu conferência sobre compliance e regulação no mercado de stablecoins.

#Atlantica e Food To Save salvam mais de 17 T de alimentos do desperdício.

