Bula na gôndola?

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Remédios vendidos em supermercados

Apesar do interesse do setor supermercadista em avançar com a liberação das “farmácias completas” dentro das lojas, algumas grandes redes avaliam que o ganho prático pode ser menor do que parece.

Executivos ouvidos pela Coluna afirmam que a operação de uma farmácia tradicional exige custos regulatórios altos, presença constante de farmacêuticos e um modelo de gestão que não se encaixa tão bem na lógica de giro rápido do varejo alimentar.

Por isso, um CEO de um dos maiores grupos do País, que prefere não ser identificado, defende que a solução mais eficiente deve ser a parceria direta entre supermercadistas e redes de farmácia – formato que já ocorre no setor de carnes, com operações terceirizadas ou compartilhadas.

A avaliação é de que esse arranjo gera sinergia, reduz riscos e aumenta a conveniência ao consumidor sem abrir novas frentes de complexidade regulatória.

Falta o B.O.

Leitores ligaram para a reportagem atrás de mais informações e sobre quem é o deputado federal de Minas que agrediu a esposa e saiu de casa. Obviamente vamos manter em sigilo os nomes porque (por ora) não há B.O. na Delegacia da Mulher em Brasília. As quatro empregadas, entre faxineiras e cozinheiras, pediram demissão e vão à Justiça do Trabalho.

Valongo protegido

O Planalto encaminhou comunicado ao Congresso informando que o presidente Lula sancionou o PL nº 2.000/21, que reconhece o sítio arqueológico Cais do Valongo, no porto do Rio de Janeiro, como patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro. O PL também estabelece diretrizes para a sua especial proteção em decorrência do título de Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco.

BRB tranquilo

A despeito do vaivém de informações e fake news após a operação da PF, o Banco de Brasília (BRB) informou a clientes e investidores que, dos R$ 12,76 bilhões divulgados pela imprensa, e referentes à exposição bruta de carteiras com documentação fora do padrão exigido, mais de R$ 10 bilhões já foram liquidados ou substituídos, e o restante não constitui exposição direta ao Banco Master. Veja nota no site da Coluna.

Tá demitido!

O “Diário de S.Paulo” trouxe à luz o maior escândalo de negócio imobiliário da capital. Segundo a publicação, o famoso publicitário Roberto Justus, conhecido pelo bordão “você está demitido!” no programa O Aprendiz, caiu num golpe de R$ 50 milhões ao confiar num corretor e comprar uma casa cuja papelada ainda estava com problemas. Teria confiado num amigo de longa data e no dono do imóvel. Mais no site do “Diário”.

Eloos na Itatiaia

O Projeto Eloos, do Grupo Itatiaia, promove hoje em BH um evento sobre o futuro da energia pós-COP30. O encontro coloca Minas Gerais no centro do debate sobre transição energética e contará com a participação do ministro do STF Luís Fux, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e dos diretores da ANEEL e do ONS, Gentil Nogueira e Marcio Rea, respectivamente.

ESPLANADEIRA

#Ricco Burguer (DF) conquista do Selo Diamante de Sustentabilidade do Sebrae.

#Consórcio Premiado Sicoob: R$ 500 mil em pontos Coopera até 30/11.

#Unifisa e SIMPI Nacional oferecem consórcios a MEIs, micro, pequenas e médias empresas.

#Dr. Peanut e Max Titanium disputam Prêmio POPAI com ilha no Atacadão SP.

#Let's Atlantica realiza campanha com até 50% de desconto em hospedagens.

#Ex-deputado Aloísio Vasconcelos recebe na quarta (26) Título de Cidadão Honorário de Machado.

#Eduardo Paes será o homenageado amanhã da 25ª edição do Prêmio Personalidade, da CCIFB-RJ.

