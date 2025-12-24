Logo O POVO+
Feliz Natal, ministro Alexandre de Moraes
Foto de Leandro Mazzini
Leandro Mazzini é jornalista pós-graduado em Ciência Política pela UnB e escritor e Walmor Parente é jornalista especializado em cobertura do Congresso Nacional e com experiência em rádios, foi repórter da coluna Esplanada antes de se tornar subeditor

Leandro Mazzini política

Na fila das perguntas, um contrato de inacreditáveis R$ 129 milhões para uma advogada sem histórico de grandes causas
Ministro Alexandre de Morares é relator da ação penal sobre a trama golpista (Foto: Rosinei Coutinho/STF)
Foto: Rosinei Coutinho/STF Ministro Alexandre de Morares é relator da ação penal sobre a trama golpista

O silêncio do conselho federal da OAB, o dos procuradores e associações classistas do Ministério Público Federal e de jornalistas-estrelas bajuladores de Alexandre de Moraes, diante dos bastidores revelados pela jornalista Bela Megale, fazem corar os mais caras-de-pau da República tabajara.

A cegueira institucional e classista sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal é um espelho do que é o compadrio corporativista no Brasil do atraso moral. Para estes, vale simplesmente fechar os olhos e deixar a poeira baixar.

Na fila das perguntas, um contrato de inacreditáveis R$ 129 milhões para uma advogada sem histórico de grandes causas, mas sua esposa; a suspeita sobre o tráfico de influência no BC por um banco cliente da esposa; os imóveis milionários comprados sob o bojo de um instituto de educação que blinda o bolso contra impostos imobiliários. E segue o baile da vergonha alheia.

O vice predileto

Há no entorno do presidente Lula da Silva os entusiastas para que ele faça, na tentativa de reeleição, a reedição da chapa Lula-Alencar: desta vez com Josué Gomes, o filho do saudoso ex-vice presidente. Josué deixou a presidência da FIESP, e está “na pista”, segundo um interlocutor do presidente com o mercado financeiro. Lula gosta do rapaz.

Custo Brasil?

Não bastasse a onda de grandes empresas brasileiras trocando o País pelo Paraguai, com carga tributária reduzida e simplificada, as multinacionais que operam aqui parecem desistir do Brasil. Sem alarde, a IBM demitiu, há dois meses, toda a equipe de pesquisa e inovação para a América Latina, com sede no País. Concentrará este departamento na matriz americana.

Rio turí$tico

O ranking de eventos do trade turístico do Rio de Janeiro em 2025 mostra a diversidade do calendário da cidade.

As competições esportivas lideram o balanço do Visit Rio, com 39,9%, além dos setores de medicina (9%) e negócios (3,4%). Houve avanço dos encontros técnico-científicos e corporativos. Foram 712 no ano, com impacto econômico estimado em R$ 8,8 bilhões e arrecadação de R$ 440 milhões em ISS.

Alerta do verão

Um dos destinos mais procurados no verão pode sofrer um “apagão” à beira-mar e causar engarrafamentos na orla.

Funcionários da Rionave e Rio Buranhém, de Porto Seguro, anunciaram greve de 24h entre 6h de amanhã e 6h do dia 27 de dezembro, na conhecida travessia da Balsa para Arraial D’Ajuda. O Sindicato dos Marinheiros de Máquinas de Transportes Marítimos cobra reajustes salariais. É o 1º alerta da turma.

Agro inteligente

O mercado de bioinsumos cresceu estupendos 662% em 10 anos no País e, para levar alternativas eficientes e sustentáveis no manejo agrícola, o Rally do Conhecimento, o itinerante da Vitalforce, percorreu mais de 15 mil km por diferentes polos agrícolas do Brasil. A proposta é levar conhecimento, promover encontros técnicos com diagnósticos a campo sobre microbiologia agrícola, nutrição de plantas e manejo integrado.

