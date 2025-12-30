Que História é Essa, Porchat?

Foto: Reprodução/Instagram @fabioporchat Fábio Porchat

O vídeo do ator Fábio Porchat de shortinho (ou cueca?), descalço, ao lado de sandálias havaianas no principal salão do Palazzo Pamphilj, a Embaixada do Brasil em Roma, não poderia aparecer em momento pior para o embaixador Renato Mosca.

Cabeças vão rolar na guilhotina virtual da Piazza Navona. A polêmica ocorre no momento em que o chanceler Mauro Vieira avalia mudanças no “circuito Liz Arden”, incluindo a Europa.

Essa sala onde Porchat aparece escorado no piano (para piorar a cena) é super exclusiva, e poucos convidados ali entram.

Mosca, que hospeda o ator no Palazzo de 400 anos, é um ex-chefe de cerimonial da então presidente Dilma Rousseff, sua madrinha no cargo que talvez não o salve mais a partir de hoje.

Só para lembrete, esse salão que o humorista usou para “trolar” críticos do comercial das havaianas era o mesmo utilizado para recepções, séculos atrás, pelo Cardeal Pamphilj, que depois se tornou o... papa Inocêncio X. Ou seja, de salão histórico virou cenário para script político-ideológico.

Jornalismo x militância

A mídia ideológica – bancada por partidos de esquerda ou direita – tem o mesmo modus operandi quando notícias depõem contra seus protegidos. Não é diferente neste caso de Alexandre de Moraes.

Uma revista e dois portais alinhados ao PT passaram a atacar a repórter Malu Gaspar, que revelou situações nada ortodoxas sobre o papel de um ministro do STF. Fato é que Malu faz jornalismo; e quem a ataca faz militância.

Comida na mesa

Produtores da Agricultura Familiar que cultivam arroz, uva e pescados terão apoio de R$ 14,6 milhões do Governo Federal para compra dos produtos.

A aquisição será feita pela CONAB, através do Programa de Aquisição de Alimentos. Cada família poderá vender até R$ 30 mil por ano, independentemente de fornecerem para outras modalidades do PAA e do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Letras plurais

O Rio de Janeiro pode ganhar o Programa Cassandra Rios de Apoio e Fomento à Produção Literária e de Comunicação Popular e Comunitária Lésbica. Idealizado pela jornalista e escritora Camila Marins, o Projeto d Lei é das deputadas Dani Balbi e Verônica Lima e tramita na ALERJ.

Ele prevê a regulamentação das contrapartidas socioculturais referentes ao apoio à produção literária independente e à pesquisa lésbica.

$eguro rural

O mercado segurador concentra esforços na aprovação do PL nº 2.951, que trata do Seguro Rural, em tramitação na Câmara.

Esteves Colnago, diretor da CNseg, afirma que a expectativa é que a matéria seja concluída no 1º trimestre de 2026. Ele afirma que o projeto é estratégico para reformular a realidade do seguro rural no País. De acordo com a CNseg, hoje, menos de 3% das áreas plantadas no Brasil têm cobertura securitária.

Azerbaijão online

O Governo do Azerbaijão tem reforçado laços com dezenas de países do continente Americano, e realizou há dias uma videoconferência com participação de 600 convidados de variadas nações, a fim de mostrar avanços nas relações culturais com a região, Europa e Ásia, e Américas em especial. O evento foi liderado pelo diretor do Comitê da Diáspora, Sr. Fuad Muradov.

ESPLANADEIRA

#Nova UTI Pediátrica do Hospital Brasília amplia atendimento de alta complexidade.

#Zendaya Resort Beach Sport & Spa realizou noite especial de Natal, Búzios/RJ.

#Camarote Alma Rio na Sapucaí terá shows dos Gilsons e Mart’nália.

#Rotatividade de CEOs alcança maior nível histórico em 7 anos, aponta consultoria Russell Reynolds.

#Recreio Shopping/RJ arrecada 700 kg de alimentos em campanha solidária.

#UVA/RJ recebe Selo ODS Educação, promovido pelo Instituto Selo Social.

