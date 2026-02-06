Discussão sobre a regulamentação do trabalho por meios digitais

Foto: Thais Mesquita em 28.12.2021 ParaTodosVerem: um homem pedalando em uma bicicleta. Ele carrega uma mochila térmica vermelha com a logo do iFood

Conforme adiantado aqui, na nota “A conta chega”, entidades foram ao presidente da Câmara, Hugo Motta, na quarta-feira, 4, apresentar números sobre a regulamentação do trabalho por plataformas digitais e por aplicativo.

Divulgaram um manifesto em que defendem a construção de texto equilibrado, se posicionando com preocupação ao substitutivo do PLP 152/25.

As entidades alertam que os impactos potenciais do substitutivo atingem uma escala inédita, cujos custos para os operadores acabarão sendo repassados aos consumidores.

Os serviços intermediados por plataformas digitais, segundo o manifesto, podem impactar cerca de 125 milhões de usuários e 2,2 milhões de trabalhadores em todo o País.

Nos setores de bares e restaurantes, estima-se que mais de meio milhão de estabelecimentos que utilizam as plataformas como canal de comercialização e logística também serão atingidos.

Sem aterrissagem

Quem já garimpou e folheou contratos do “banqueiro” Daniel Vorcaro após a sua prisão descobriu que, em pelo menos um (um!) negócio ele fugiu de um tombo que lhe prejudicaria em R$ 75 milhões. Desistiu de uma compra de terras em Trancoso após a promessa de que levaria uma pista de pouso, que não era propriedade do... vendedor.

Pá na porta

Os desembargadores do TRF da 1º Região têm em mãos uma papelada delicada, que mexe com milionários, alvos do Ministério Público Federal na Bahia. A denúncia sobre construções irregulares de pelo menos 20 de mansões de veraneio na Costa do Descobrimento, nas praias de Porto Seguro – leia-se de Arraial D’Ajuda até Caraíva. O MPF sugere a demolição. A turma tem gastado milhões com advogados.

É um circo

Parece piada pronta em se tratando desta composição do Congresso Nacional. Mas é coisa séria: O deputado Capitão Augusto (PL-SP) lançou a Frente Parlamentar do Circo, com o mote “O sorriso de uma criança é a nossa motivação”. Compartilha pelos grupos de Whatsapp da Casa o link para a adesão dos colegas.

Acervo valioso

Uma raridade apareceu na internet. A coleção completa da Revista Manchete, com 2.046 edições impressas até a última lançada antes do fechamento da editora no fim dos anos 1990, está à venda por lance mínimo de R$ 45.000. A marca, que voltou às ruas ano passado, está com o veterano e respeitado jornalista Marcos Salles.

Medicina na Itália

O Programa de Formação em Geriatria, promovido pela Rede Geronto, reuniu 22 estudantes brasileiros de Medicina num intensivão de 15 dias, em janeiro, em Modena, na Emília-Romanha, e Asti, no Piemonte. É uma parceria entre a Rede Geronto e as Aziendas Sanitárias de Modena e Asti. O objetivo foi a inserção dos estudantes em serviços públicos de saúde de referência no cuidado à pessoa idosa.

ESPLANADEIRA

#ALERJ aprova Medalha Tiradentes para Dra. Tatiana Sampaio, da UFRJ, proposta da deputada Dani Balbi.

#Bet ON Brasil, realizado pela techfin Paag, no DF, debateu avanços com a regulação no setor de apostas.

#Linx aponta aumento de 36% nas vendas online durante a 2.2 Sale.

#Itaú Social apoia 38 projetos para garantir direito à educação no País.

#FenaCap celebra 19 anos com foco na consolidação da Capitalização.

#José Rodolpho Busch lança livro “Em nome do Pai e da Filha”, Ed. Litteris.

