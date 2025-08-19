Wenqi e Haixia, os jardineiros da paz verde

Foto: SARA MAIA Domingão Economia - Relações entre China e Ceará Na foto: Luminária chinesa e Bandeira da China Foto: Sara Maia, em 12/12/2012

Em um mundo onde as manchetes muitas vezes nos trazem notícias desanimadoras sobre o meio ambiente, a história de dois amigos Jia Wenqi e Jia Haixia é um raio de sol, um lembrete vivo de que a esperança e a ação podem, sim, florescer. Eles são dois amigos de uma pequena vila na província de Hebei, na China. Por causa de um acidente, Wenqi perdeu os dois braços. Haixia é cego. Durante anos, atividades de mineração devastaram a zona rural de sua pequena cidade e contaminaram a água e o ar.

A flora e fauna locais pereceram, e a paisagem lembrava um planeta morto. Inconformados com aquela realidade cinzenta, eles formaram uma dupla inusitada, mas com uma missão em comum: reflorestar uma área de mais de oito hectares, um pedaço de terra abandonado e pedregoso, às margens de um rio.

Eles começaram essa jornada há mais de 15 anos. Naquela época, o terreno era estéril, praticamente sem vida, e a maioria das pessoas duvidava de que eles pudessem fazer alguma coisa. Mas Wenqi e Haixia estavam determinados a fazer a diferença. Sem dinheiro ou ajuda externa, eles plantaram mais de 10.000 árvores para ajudar a virar o jogo da destruição.

A divisão de tarefas entre eles é um espetáculo de cooperação. Como explica Haixia, "eu sou as mãos de Wenqi, e ele é minha visão". Aquele cenário desolado hoje é uma floresta com mais de 80 mil metros quadrados, que oferece abrigo e alimento para a fauna silvestre.

A história de Wenqi e Haixia não é apenas sobre plantar árvores. É sobre resiliência, e sobre a capacidade humana de superar as dificuldades com determinação. É sobre a beleza da colaboração e do apoio mútuo. É a prova de que a deficiência física não define os limites do nosso potencial, especialmente quando temos alguém para nos ajudar a enxergá-lo. Sua história é, principalmente, um convite à ação: nós, como eles, também podemos fazer a diferença, e espalhar árvores pelo nosso rincão, semeando oásis de paz verde. Sejamos, como eles, jardineiros da esperança