Livro gratuito sobre Quelônios e Crocodilianos é uma proeza de divulgação científica

Foto: DIVULGAÇÃO Livro "Quelônios Continentais e Crocodilianos do Brasil"

Quando você imagina um cientista, o que lhe vêm à mente? Talvez você pense em um tipo muito inteligente, dedicado, que faz descobertas importantes e que as relata em artigos científicos complicados, que só outros cientistas conseguem ler. E talvez você também imagine um tipo que passa seu tempo em uma universidade, sem se misturar muito com o mundo exterior.

Esse perfil guardou alguma semelhança com a realidade. Mas, atualmente, os cientistas têm se esforçado em informar o conhecimento que eles produzem, não apenas aos seus colegas de profissão, mas a toda a sociedade. E por que o esforço? Por que é preciso comunicar a sociedade sobre ciência, popularizá-la, o que é uma forma de educação, e o que é mais importante, fornecer aos cidadãos informações sobre o que fazemos e como nosso trabalho contribui para o desenvolvimento e para o bem-estar das pessoas.

O livro Quelônios Continentais e Crocodilianos do Brasil é um ótimo exemplo de uma iniciativa de divulgação científica que ultrapassa os limites dos campi universitários. Quelônios são répteis caracterizados por uma carapaça óssea que protege o corpo, sendo representados pelas tartarugas, jabutis e cágados. Os crocodilianos são répteis semiaquáticos de grande porte, caracterizados por um focinho alongado, cauda e pele com placas ósseas, incluindo os jacarés e crocodilos. Seus autores, um grupo seleto de 16 cientistas especializados em herpetologia, o estudo dos anfíbios e répteis, merecem reconhecimento pelo alcance do seu livro.

Quelônios Continentais e Crocodilianos do Brasil é interessante para biólogos, para ecologistas, para formuladores de políticas de conservação ambiental e para quaisquer pessoas interessadas em aprender mais sobre a nossa fauna. Essa é a virtude mais relevante do livro: tanto conhecimento reunido, em uma linguagem bastante acessível.

Geralmente os cientistas publicam seus conhecimentos em inglês, e esse livro foi publicado em português com a finalidade de facilitar o acesso ao conhecimento sobre tartarugas, jabutis, cágados, jacarés e crocodilos de todos os biomas do Brasil. As ilustrações científicas são assinadas pelo biólogo Lukas Kias, um artista inspirado. As imagens, no projeto gráfico, cumprem muito bem o seu papel de facilitar a compreensão do que os capítulos comunicam aos leitores.

O livro foi financiado pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, o que demonstra a importância das agências estaduais de fomento científico. Graças ao financiamento, o PDF do livro Quelônios Continentais e Crocodilianos do Brasil pode ser baixado gratuitamente. Aos interessados em ler esse biscoito fino, basta clicar aqui: https://zenodo.org/records/16738734