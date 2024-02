Deixa o Carnaval passar

Foto: Acervo pessoal Fernando Costa, sociólogo e publicitário

ntem, no mesmo local onde o ex-governador Cid Gomes proferiu uma das suas mais célebres falas: "O Lula tá preso, babaca", o atual senador Cid Gomes filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro, o simpático PSB. Poderia ser só uma solução para a arenga quase familiar que assola o PDT desde o embrolho que envolveu a ruptura não só dos irmãos Ferreira Gomes, mas a desastrosa campanha que se iniciou com a questão Izolda Cela e terminou com a surpreendente eleição, ainda no primeiro turno, de Elmano de Freitas para ocupar a cadeira número um do Abolição.

Mas pode ter mais brasas do que cinzas por baixo dessa filiação, Cid chega junto com Izolda e o angu, que já é grosso, pode ter caroço. Pode ser que sim, mas pode ser também que não, mas os mais maldosos sentiram um certo cheiro de leitão fritando.

O melhor torresmo do mundo é feito em Sobral, mas isso é só uma curiosidade culinária.

Do outro lado da avenida, na sede do Partido dos Trabalhadores, a disputa acirrada entre a ex-prefeita, Luizianne Lins, e o neo petista, Evandro Leitão, pode provocar uma situação que já alçou ao poder figuras como o próprio Cid, Camilo, Roberto Claudio, Sarto e Elmano. Todos foram coelhos tirados da cartola no instante final depois de conflitos internos no grupo que, até um dia desses, era monolítico.

Sim, Cid pode ser um nome competitivo para enfrentar o animado Sarto, Izolda pode com a aura de quem foi injustiçada, e foi de fato, se tornar outra boa opção para encabeçar uma chapa PSB-PT.

Mas o PT que, hoje, tem o Presidência da República e o Governo do Estado vai desistir de ter a cabeça da chapa que vai disputar a Prefeitura de Fortaleza? É muito difícil.

Pelo jogo que está sendo jogado, a questão vai acabar sendo resolvida pelos quarenta mil filiados do partido que tem direito a voto, normalmente uns cinco mil, no máximo, aparecem para votar e, nos bastidores, já se percebe que tem filiado sendo cooptado para mudar de lado.

Isso é só o primeiro tempo, imaginem o segundo e a prorrogação. Os ciclos estão cada vez mais curtos e mais intensos. Só nos resta votar.

Enquanto isso, o que estará pensando o pedalinho atribuído a Lula diante da fuga dos jet skis da família Bolsonaro?