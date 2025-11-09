O que parece ruim pode ser bom

Foto: Presidência venezuelana Nicolas Maduro durante uma reunião por videoconferência com o presidente do Azerbaijão Ilham Aliyev (não retratado) em Baku, Azerbaijão, em 17 de junho de 2022

Trump encontrou Lula e foi bom para o lulismo, Trump envia carta oferecendo ajuda para o governador "bandido bom é bandido morto" e o bolsonarismo vai ao delírio. Se as facções criminosas forem equiparadas a organizações terroristas as portas do inferno estarão abertas porque, pelas leis internacionais o terrorismo dá guarida para que outros países possam fazer intervenção militar no nosso país. Assim como Trump vem fazendo no mar do Caribe, mais especificamente na costa venezuelana, o que seria péssimo para o Brasil e para o governo brasileiro, mas digamos que não seria tão mal assim para o candidato Lula, imagine como reagiriam os eleitores brasileiros a um ataque à soberania nacional.

Mas como os bolsonaristas não são guiados por uma lógica racional, aliás, a maioria deles nem entende o significado dessas duas palavras separadas, imagine juntas. Eles continuam jogando como "camisas 10" da reeleição de Lula.

É obvio e ululante que as facções não se movimentam por interesses políticos, mas financeiros. A Faria Lima e suas potentes lavanderias, que o digam, não é à toa que todo dia o capitalismo tupiniquim pare uma Fintech. Um país que se vangloria dos seus bilionários e não se envergonha dos seus miseráveis só pode produzir uma geração de minipastores e digital idiotas aspirando por se tornarem ricos da noite para o dia. O resultado disso é percebido no número de Porsches atropelando e matando trabalhadores a 200 km/h nas avenidas do país.

Mas e a economia vai bem ou vai mal? Se você fizer essa pergunta para um bolsonarista a resposta vai ser que nunca estivemos tão ruins, pois bem, segura essa: O mercado imobiliário de Fortaleza e RMF fechou 2024 com um Valor Geral de Vendas (VGV) recorde de R$ 8,51 bilhões, um aumento de 23% em relação ao ano anterior. Está bom ou quer mais? No primeiro semestre de 2025, o crescimento de 11,5% nas vendas de automóveis e comerciais leves no Ceará foi superior à média nacional de 8%.

E para quem fazia mercantil, e hoje faz supermercado, o dado é o seguinte: Os maiores supermercados do Ceará faturaram R$ 12,3 bilhões em 2024, isso indica a força contínua do setor de produtos essenciais na economia do estado. Ou seja, é ódio de classe, impulsionado pelos pobres de direita, eles existem e tem todo direito de serem de direita, afinal querer ser rico e privilegiado não é pecado, desde que se pague o dízimo, que impulsiona a extrema-direita alencarina.

A eleição de 2026 não está resolvida, é fato que o bolsonarismo nunca esteve tão fraco, mas está longe de estar morto. Soluço maltrata, mas não mata.



