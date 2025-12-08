Bolsonaro tá preso, babaca

Foto: Reprodução/Instagram Michelle Bolsonaro ￼FLÁVIO Bolsonaro, André Fernandes, Michelle Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto e Rogério Marinho

Era início da noite do dia 15 de outubro de 2018, um auditório lotado de petistas ouviu estarrecido,o então governador Cid Gomes, lançar uma frase, de sua retroescavadeira verbal, que entrou para os anais da política cearense.

Chamado para um ato político de apoio ao candidato petista a presidente da república, Fernando Haddad, Cid compareceu numa tentativa de barrar o bolsonarismo que cavalgava a trote firme rumo à vitória, mas sem muita convicção que Haddad fosse a solução.

Lá encontrou um auditório alvoroçado e obviamente com um ou dez militantes lulistas, muito chatos, que interrompiam Cid a cada minuto aos gritos de “Lula livre”, foi então que Cid mandou a frase que desencadeou mais uma crise nessa relação que sobrevive até hoje: “O Lula tá preso, ô babaca”.

A verdade nua e crua é uma das coisas mais feias que um ser humano pode ver, a realidade explicitada por Cid abriu feridas, mas expôs o drama que a esquerda brasileira teria que enfrentar com o fato de Lula está preso. Foram necessários 580 dias para que a farsa da Lava Jato e de seus juízes de primeira instância fosse desmascarada.



700 mil mortos depois e a tentativa de impor uma teocracia neopentecostal,à custa de tentar um golpe de estado em pleno século XXI, a direita brasileira, que é refém de uma família(inimiga da sinapse) tenta como o Dr. Frankenstein de livrar do monstro que criou.



Parece impossível, mas só é difícil, basta deixar os filhos de Bolsonaro fazerem o que lhes vêm à mente: a cada movimento, uma obrada ou o próprio Bolsonaro se atrapalhar ao tentar romper uma tornozeleira com um ferro de solda. Quando Michelle consegue se impor pela força da oração, como herdeira política do clã, fica explícita a fragilidade dos “zeros um, dois, três e de quatro” para comandar o bolsonarismo com Bolsonaro preso. Sorte do Brasil.



É na prisão que os homens se diferenciam dos ratos, entenda-se por homens: José Mujica, Mandela, Gandhi, Gramsci, Luiz Inácio. Os ratos tentam golpes.



E por falar em golpe e tentativa, o mercado e seus economistas de aluguel, mais uma vez, erraram vergonhosamente em suas previsões ou tentativa de sabota ro país, vamos aos fatos: no início de 2025,eles diziam que terminaríamos o ano com uma inflação em 6% e alta de alimentos em 9%. A realidade de hoje: inflação 4,4% e a inflação de alimentos 1,35%.

O dólar estava a US$ 6,18,em janeiro, hoje está em US$ 5,35. Dados publicados pelo brilhante economista cearense Mansueto Almeida. E para ter uma ideia de como anda o varejo nacional, a tal da Black Friday movimentou:R$ 160 bilhões só no Pix. Parafraseando Cid: “Bolsonaro tá preso, babaca,e o Brasil vai bem! Obrigado.”