Ceará vence Ferrão em jogo de cinco gols e muitas alternativas

Foto: Samuel Setubal/O POVO Lourenço comemora gol marcado para o Ceará diante do Ferroviário, pelas semifinais do Campeonato Cearense 2024.

Ferroviário e Ceará fizeram um jogo muito interessante na ida da semifinal do Campeonato Cearense, neste sábado, no Presidente Vargas. Um 3 a 2 a favor do Alvinegro com muitas alternativas e excelentes tramas ofensivas nos cinco gols, mas preocupante para ambos no quesito falhas defensivas.

Evidentemente que um jogo de futebol tem méritos e deméritos, mas tanto Alvinegro (que nao vencia há cinco partidas e agora atua pelo empate na volta, sábado que vem, no Castelão, para estar na final do estadual) quanto Tubarão da Barra saíram da partida certamente preocupados. Não faltaram episódios de desatenção dos sistemas defensivos, imensos erros individuais e coletivos, principalmente de posicionamento e organização na marcação.

Por ter um orçamento muito maior do que o Ferroviário e um elenco mais robusto, o Ceará carrega enorme responsabilidade no confronto, até porque diretoria, comissão técnica e jogadores já deixaram claro que a prioridade no começo de ano é voltar a vencer um estadual, algo que não ocorre há cinco temporadas. Pelo lado do Ferroviário, o trabalho do técnico Maurício Copertino é elogiável, até porque é preciso entender as enormes limitações financeiras do clube.

Do outro lado da semifinal, Maracanã e Fortaleza começam o enfrentamento neste domingo, no Castelão. O abismo financeiro e em todos os critérios possíveis chama a atenção, mas a equipe mandante tem atuado bem desde o começo do Campeonato Cearense. O trabalho da comissão técnica liderada por Júnior Cearense é extremamente positivo e o elenco tem correspondido.

Em relação ao Fortaleza, a equipe está devendo boas atuações desde o começo da temporada. Alguns bons momentos foram vistos, mas o futebol do Tricolor ainda não engrenou e a instabilidade é real. Ainda assim, a equipe está bem colocada no Nordestão e cumpriu os objetivos iniciais na Copa do Brasil e no estadual. A preocupação maior dos torcedores, entretanto, é quando se faz a projeção contra times mais fortes.

Já são quase 20 dias do atentado que o elenco do Fortaleza sofreu em Pernambuco e nada relevante ocorreu como consequência. Ninguém punido, nenhuma resposta. Infelizmente não é uma surpresa, tanto pelas autoridades no aspecto criminal, como no ambiente do futebol, onde todos os atores seguem omissos, como sempre foram.