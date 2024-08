Exclusivo: Novibet terá concorrência pesada se quiser renovar patrocínio com Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Christoforos Bozatzidis, da Novibet, e Marcelo Paz, do Fortaleza

O contrato de maior patrocínio da história do Fortaleza (R$ 40 milhões por dois anos) está perto de ser encerrado. O período de dois anos acertado entre o clube e a Novibet - empresa grega da apostas esportivas - termina no fim desta temporada. O relacionamento entre as partes é excelente, mas a renovação não parecia certa até algumas semanas atrás.

A Novibet não sinalizava nada efetivo e não mostrava intenção de antecipar as conversas. O Fortaleza, sem mostrar preocupação, entendia que uma renovação por dois ou três anos estava mais longe do que perto de ocorrer. O cenário, entretanto, mudou.

O mercado de apostas esportivas segue muito aquecido no Brasil e diversas empresas estabelecidas por aqui, sabendo do fim do contrato atual, procuraram o Tricolor. Há, inclusive, empresas que não estão operando no país e querem entrar no mercado via Fortaleza a partir de 2025.

Valorizado como nunca pela campanha de líder da Série A, o Fortaleza vai poder escolher seu próximo patrocinador máster entre diversas opções de outros seguimentos e, claro, casa de apostas, incluindo a Novibet, que agora sinalizou desejo de renovar o compromisso, justamente porque percebeu o movimento de procura pelo Fortaleza. Seja como for, o cenário para o Tricolor é bastante positivo.