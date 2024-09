Fortaleza: vitória essencial e pragmática

Foto: FÁBIO LIMA Jogadores do Fortaleza comemoram gol da vitória sobre o Cuiabá

O Fortaleza segue com a sua campanha impressionante como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, ainda que não tenha apresentado uma boa atuação ofensiva, jogou com muita segurança defensiva e bateu o Cuiabá por 1 a 0, em bonita finalização de Hércules, diante de 32.654 torcedores.

Com 55 pontos, a equipe diminuiu a distância para o líder Botafogo, que soma 57 (empatou sem gols diante do Grêmio na rodada). O Palmeiras está entre eles na classificação, somando 56 pontos (venceu o Atlético-MG por 2 a 1, em Campinas). Apenas os três brigam pelo título restando 10 rodadas.

O maior problema do Fortaleza na partida foi a lentidão ofensiva, com e sem a bola. A equipe pouco se movimentou em busca de alternativas, diante de um adversário defensivo ao extremo. Quando tinha a posse, fez uma partida burocrática, mas conseguiu encontrar o gol em um momento de pressão mais forte no fim do primeiro tempo, especialmente com cruzamentos na área.

Com a vantagem, o Tricolor, entendendo que o ataque não estava inspirado, optou por uma atuação pragmática, olhando a vantagem e se posicionando de forma a não correr riscos defensivos. E foi justamente assim a construção de mais três pontos importantíssimos na luta pela taça, com virtudes de uma linha defensiva marcando bem e não dando quaisquer espaços ao adversário.

A vitória sobre o Cuiabá foi a de número 130 de Vojvoda no comando do Fortaleza (já tinha citado tal possibilidade em coluna recente). Mais uma marca especial para o treinador.

O número que importa

Jorge Recalde marcou três gols nos seis jogos mais recentes do Ceará. Tem sido decisivo. O dado fica ainda melhor quando se observa que ele ficou 190 minutos em campo neste período, ou seja, um gol a cada 63 minutos, média excelente.

Ainda sobre o Ceará, a vitória sobre o Brusque ainda repercute positivamente no ambiente do elenco. Não há um jogador que não tenha ficado impactado pelo apoio da torcida, que participou ativamente do jogo. O Alvinegro segue com a melhor média de público da Série B e com muita folga.

Em relação aos jogos dos concorrentes ao acesso, a rodada foi boa para o Ceará, que diminuiu a distância para o G-4. Reiteradas vezes tenho escrito neste espaço que chegando aos 63 pontos qualquer time fica com mais de 96% de possibilidade de subir para a Série A. É esse número que a equipe busca. O próximo confronto será no Recife, contra o Sport, apenas no dia 7 de outubro. É outra decisão.

Mais 3!

1. Cole Palmer joga demais. O inglês é um atleta especial. No sábado, marcou quatro gols na vitória do Chelsea por 4 a 2 sobre o Brighton.

2. O detalhe: todos os tentos foram no primeiro tempo. Primeira vez que algo assim ocorre na história da Premier League. Palmer pertencia ao City, que aceitou vendê-lo por R$ 300 milhões em 2023.

3. Por falar em Campeonato Inglês, o Liverpool assumiu a ponta da tabela após seis rodadas. A equipe tem 15 pontos em 18 disputados. O colombiano Luis Diaz tem atuado com brilhantismo e lidera o elenco ao lado de Salah.