Botafogo vence, Palmeiras empata e rodada deixa Fortaleza distante da liderança

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Lance do jogo Grêmio x Fortaleza pela Série A 2024

A derrota do Fortaleza para o Grêmio por 3 a 1, na sexta-feira passada, distanciou a equipe da liderança da Série A ao final da rodada 29. Estacionado com 55 pontos, na terceira colocação, viu o Botafogo bater o Athletico por 1 a 0, neste sábado, em Curitiba - gol de Igor Jesus - e alcançar os 60 pontos, abrindo cinco de distância para o Tricolor. Entre eles está o Palmeiras, com 57, após empatar com o Bragantino sem gols, no interior paulista.

O insucesso do Fortaleza em Porto Alegre foi o sexto da equipe como visitante na Série A. Com uma campanha invicta e marcante como mandante - são 12 vitórias e três empates, o melhor desempenho da competição - a equipe tem perdido consistência, produtividade e muitos pontos quando atua fora de casa, tanto que perdeu três vezes e empatou uma vez nos quatro jogos mais recentes nesta condição.

Os números do elenco de Vojvoda longe de seus domínios são os seguintes: 16 pontos somados em 14 jogos - quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas - 38.1% de aproveitamento, bem inferior aos dois melhores visitantes do torneio, justamente Botafogo (62.2%) e Palmeiras (54.8%).

Outro ponto que chama a atenção: em casa o Fortaleza sofreu apenas sete gols, mas fora de casa são 22 tentos tomados, mais do que o triplo. Restam nove partidas até o fim da campanha e cinco serão como visitante. Para seguir com chances de título, uma melhora significativa vai precisar ocorrer.