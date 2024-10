Ceará: Mirassol e América-MG vencem na rodada e pontuar contra o Sport é essencial

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Atacante Aylon no jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

Dois dos principais concorrentes do Ceará na briga pelo acesso já jogaram na rodada 30 da Série B do Campeonato Brasileiro e venceram. O América-MG bateu o Coritiba por 2 a 1, em casa, e pulou para 47 pontos, em quinto lugar. Já o Mirassol ganhou do Vila Nova por 1 a 0, gol marcado aos 96 minutos de partida por Negueba e subiu para 50, na terceira colocação.

O Ceará está em sétimo, com 45 pontos (o Vila é o sexto, com 46). O adversário, Sport, tem 47 e está na quarta colocação. Tal configuração deixa ainda mais importante o Alvinegro pontuar na Ilha do Retiro, na segunda-feira.

Em caso de vitória, o elenco de Léo Condé fica na quarta colocação com 48 pontos. O empate não pode ser desprezado porque manteria o time distante dois pontos do G-4, com 46. Já uma derrota complica bastante porque a equipe ficaria distante cinco pontos do quarto lugar, restando oito rodadas.

Ainda na rodada, o líder Novorizontino permaneceu com 54 pontos porque perdeu para o Amazonas por 1 a 0. O Santos, vice-líder com 53 pontos, encara o Goiás, também nesta segunda-feira. Por causa das eleições municipais, não há futebol neste domingo.