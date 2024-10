Fortaleza, contra o Galo, defende melhor campanha e defesa menos vazada em casa na Série A

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Goleiro João Ricardo no jogo Fortaleza x Atlético-GO, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

Com apenas sete gols sofridos como mandante na Série A, o Fortaleza entra em campo favorito contra um extremamente desfalcado Atlético-MG, nesta quarta-feira, porque está preocupado muito mais com Libertadores e Copa do Brasil. Favoritismo em teoria precisa sempre ser comprovado na prática e um bom começo para tanto é atuar como protagonista e buscar o gol o quanto antes. Certamente o Galo vai jogar com linhas de marcação baixas e dará espaços para a equipe que está invicta em casa, com três empates, 12 vitórias e impressionantes 86.7% de aproveitamento, o melhor do torneio.

O fato de estar mais distante do título - neste momento é o terceiro colocado e está cinco pontos atrás do líder Botafogo - não diminui o tamanho da importância da campanha do Fortaleza até aqui. Sua melhor pontuação na história da Série A de pontos corridos foi de 58 pontos em 38 jogos, na campanha do quarto lugar em 2021. Não se pode perder de vista que a equipe tem 55 pontos em 29 partidas, ou seja, vai ultrapassar e muito essa marca nas nove partidas restantes.

O Fortaleza também entra em campo na quarta-feira como a melhor defesa entre os mandantes da competição. Em 15 partidas, ficou oito sem sofrer gol e nas outras sete tomou apenas um gol em casa, nos empates contra Cruzeiro, Botafogo e Bragantino, além das vitórias sobre Juventude, Vitória, Atlético-GO e Bahia.

