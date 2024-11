Fortaleza tem saldo positivo de gols em todos os torneios em 2024 e 20 atletas marcaram

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Moisés, atacante do Fortaleza, comemora gol contra o Juventude

Restando cinco jogos para o fim da temporada 2024, todos pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza segue na luta pelo título. A equipe soma 63 pontos e está na terceira colocação, com 18 vitórias, além de 47 gols marcados e 32 sofridos, saldo positivo de 15 tentos.

Não é apenas na Série A que o Tricolor fez mais gols do que sofreu. O cenário se repete em todas as outras quatro competições que a equipe disputou no ano: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Sul-Americana e Copa do Brasil.

No estadual, o time entrou em campo nove vezes, fez 19 gols e sofreu sete, saldo de 12. Na Copa do Nordeste foram 20 gols marcados e 13 sofridos, saldo positivo de sete. Nos 10 confrontos na Sul-Americana, foram 19 tentos anotados e 15 sofridos. Já na Copa do Brasil, nos quatro jogos em que entrou em campo, terminou com seis gols marcados e três sofridos.

Na temporada toda, em 68 jogos, o time marcou 111 gols e sofreu 70, saldo positivo de 41. Lucero, com 23 gols, Moisés, com 14 e Pikachu, com 13, são os principais artilheiros, seguidos por Hercules, Marinho, Pochettino e Kervin, todos com sete. Ao todo, 20 atletas do Tricolor marcaram na temporada até aqui.

