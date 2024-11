Exclusiva com Paz: "Harmonia entre Fortaleza e SAF é essencial para a governança e o mercado"

Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC Marcelo Paz, CEO do Fortaleza

O Fortaleza terá chapa única na eleição do clube marcada para o dia 14 de dezembro. Com articulação de Marcelo Paz, atual CEO da SAF e ex-presidente do Fortaleza, Rolim Machado, atual presidente do Conselho de Administração da SAF, deixará o cargo para ser presidente do clube. A composição da chapa conta ainda com Wendell Regadas como candidato à presidência do Conselho Deliberativo, Paulo Moreira para o Conselho Fiscal e Hernany Gurgel para o Conselho de Ética. Atual presidente, Alex Santiago vai assumir o cargo de diretor de futebol da SAF, a convite de Paz.

Em contato exclusivo com a coluna sobre o assunto, Marcelo Paz explicou em detalhes a relevância deste momento do clube e os benefícios do bom relacionamento entre instituição e SAF:

"É muito importante essa harmonia. O Fortaleza Esporte Clube tem 100% das ações da SAF, então qualquer movimento estratégico que a SAF faça - pode ser a venda de ações, contrair um empréstimo em condições favoráveis ou quaisquer outros movimentos que tenham a demanda da aprovação do Conselho Deliberativo - quando se tem uma relação harmônica, transparente, fluida, facilita para as coisas andarem pelo bem do clube. A diretoria executiva e o Conselho Deliberativo indicam os membros de administração da SAF, então também é essencial essa sinergia porque isso dá segurança ao mercado. O mercado, quando procura o Fortaleza para qualquer movimento, sempre tem uma preocupação política no sentido de como o clube funciona politicamente, se é pacificado, o tempo de duração dos mandatos, então tudo isso é muito importante para a governança do clube."