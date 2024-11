Bastidores do acesso do Ceará: o cientista de dados europeu e o DIMAS

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Jogadores do Ceará comemoram gol marcado por Lucas Mugni

Um dos maiores trunfos do acesso do Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro foi o seu Departamento Integrado de Mercado e Análise Sistemática, o chamado DIMAS (homenagem ao ídolo de sempre, Dimas Filgueiras). Dele, fazem parte os analistas de desempenho Alcino Rodrigues, André Maranhão e Renato Bennata, além de Isaque Silva e Valter Filho, ambos como analistas de mercado.

Os dirigentes do Ceará se orgulham do DIMAS e tratam o departamento como o coração do clube. Defendem também que o Alvinegro está entre as seis melhores estruturas do Brasil quando se fala em análise de mercado e desempenho, pela qualidade de seus profissionais e equipamentos.

No DIMAS há também um cientista de dados português, Pedro Meneses, que tem desenvolvido softwares específicos de propriedade do Ceará, de acordo com as necessidades do clube, buscando excelência nas coletas e análises dos mais diversos dados (até em tempo real, como velocidade, distância percorrida, aceleração e desaceleração), desempenhos dos atletas durante os treinos e jogos (por exemplo, desde leitura de fadiga individual e coletiva dentro dos contextos competitivos até se o jogador está bem hidratado), movimentações táticas e mapas de calor próprios, com aplicação de inteligência artificial auxiliando de forma fundamental na leitura e interpretação de métricas, números e critérios também para contratações e análise dos adversários.

Os fisiologistas Pedro Monteiro e Filipe Lourenço igualmente trabalham constantemente na criação e no aperfeiçoamento dos programas em conjunto com Pedro Meneses, a ponto do clube não precisar mais comprar softwares prontos oferecidos pelo mercado.

O investimento do Ceará no DIMAS colabora essencialmente com treinadores, auxiliares técnicos, preparadores físicos, médicos e nutricionistas. É algo que, sozinho, não ganha jogo e nem campeonato, mas é capaz de oferecer uma estrutura de dados que aumenta as possibilidades de sucesso em campo.