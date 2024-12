Ceará vai precisar ao menos dobrar sua folha salarial na Série A 2025

Foto: Stephan Eilert / Ceará SC Saulo Mineiro se emocionou após a vitória do Ceará sobre o América-MG, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série B

Após garantir seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, o Ceará já começa a planejar uma significativa reformulação no elenco para próxima temporada. O clube alvinegro, que obteve acesso à elite do futebol nacional após o quarto lugar na Série B, com 64 pontos, vai precisar reforçar sua estrutura financeira e esportiva para enfrentar os desafios de um campeonato muito mais competitivo.

Um das mudanças essenciais será no gasto com a folha salarial, que na Série B 2024 ficou por volta de R$ 3 milhões e vai precisar chegar em torno de R$ 6 milhões. É um aumento relevante que terá que ser executado para formar um elenco mais forte e robusto tecnicamente, capaz de se manter na primeira divisão e conseguir vaga em competições internacionais.

Para se ter uma base, o Vitória foi campeão da Série B em 2023 com folha salarial de R$ 2,5 milhões e conseguiu se manter na Série A em 2024 pulando para cerca de R$ 6 milhões de gastos mensais, levando em conta apenas os atletas, sem a soma dos gastos com dezenas de funcionários envolvidos.

Com o acesso, o Ceará passa a contar com uma receita maior e o orçamento geral do clube vai passar de R$ 200 milhões, em função de aumento das cotas de transmissão de TV, patrocínios e outras fontes, o que permitirá investimentos mais expressivos em contratações. Apenas de receitas novas por causa da subida para a Série A, a projeção é de R$ 120 milhões, como já noticiei com exclusividade neste espaço.