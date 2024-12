Fortaleza: ausência de João Ricardo em seleções da CBF e Bola de Prata é absurdo técnico

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC João Ricardo, goleiro do Fortaleza, entrando no gramado da Arena Castelão

Goleiro do Fortaleza, João Ricardo não aparece nas seleções do Campeonato Brasileiro de 2024 formadas pela eleição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Bola de Prata ESPN. Em ambas, o escolhido foi John, do Botafogo, campeão nacional e time menos vazado da Série A, com 29 tentos sofridos.

Na votação da CBF, participam capitães e técnicos dos times, além de centenas de profissionais de imprensa. Na votação da Bola de Prata, jornalistas da ESPN dão nota aos jogadores em cada partida, com peso de 60%. Os outros 40% das notas têm relação com estatísticas de Inteligência Artificial.

A não presença do arqueiro gaúcho de 36 anos é um absurdo técnico diante das atuações apresentadas no Tricolor, incluindo estatísticas e o impacto nos resultados em campo do Fortaleza.

John é um ótimo goleiro e não há nenhuma dúvida sobre a sua qualidade, mas o principal critério de sua escolha tem relação com ser defensor do time campeão, ignorando estatísticas fundamentais e específicas para a posição, independentemente da equipe, como total de defesas, gols certos evitados e defesas difíceis realizadas.

João Ricardo esteve presente em todas as 38 partidas da campanha do Fortaleza, com 157 defesas totais (média de 4.1 por confronto) e 14.7 gols certos evitados. John participou de 34 partidas, 92 defesas totais (média de 2.7 por confronto), 8.4 gols certos evitados.

O goleiro do Fortaleza, por qualquer critério adotado (avaliação humana, estatística, importância decisiva para a equipe e algoritmos) foi o melhor da Série A 2024. Difícil é compreender as razões para o seu não reconhecimento.

LEIA MAIS: João Ricardo, do Fortaleza, é eleito o melhor goleiro e integra seleção da Série A por pontuação do Sofascore