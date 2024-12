Na era de pontos corridos, aproveitamento do Fortaleza é o melhor do Nordeste

Foto: FÁBIO LIMA Jogadores do Fortaleza comemoram gol da vitória sobre o Cuiabá

Após a quarta colocação da Série A nesta temporada, conquistada com 68 pontos somados, o Fortaleza completou sua nona participação na elite do futebol brasileiro na era dos pontos corridos, ou seja, desde a mudança do regulamento, em 2003.

Agora, a equipe tem 354 jogos disputados e 471 pontos, com 127 vitórias, 90 empates e 137 derrotas, totalizando 44.45% de aproveitamento, o melhor da região Nordeste e o 14o. melhor no geral. O Palmeiras é o líder, com 53.97% de aproveitamento em 772 partidas disputadas, seguido por São Paulo, Flamengo, Internacional e Corinthians.

Em relação aos outros clubes nordestinos, a equipe com melhor aproveitamento após o Fortaleza é o Bahia, com 39.77% e ocupando o 21o. lugar geral. O time baiano somar 555 pontos em 464 jogos. Depois, surgem na lista o Sport (39.73%), o Vitória (39.55%) e o Ceará (38.60%), respectivamente nas posições 23, 24 e 26.

No total, 44 equipes do Brasil participaram em algum momento da Série A no regulamento de pontos corridos. Apenas três estiveram em todas as edições: São Paulo, Flamengo e Fluminense.

