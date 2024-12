Exclusivo: Fortaleza mira R$ 35 milhões por ano com patrocinador máster

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 08.12.2024: Jogo Fortaleza vs Internacional pelo campeonato brasileiro. arena Castelão. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

A diretoria do Fortaleza segue negociando um novo patrocínio principal para seu uniforme. O contrato com a Novibet rendeu R$ 40 milhões no total (R$ 20 milhões por ano) e termina em janeiro de 2025. A busca será por uma valorização significativa, chegando em cerca de R$ 35 milhões por temporada no novo compromisso.

Como a Novibet optou por não exercer o direito de preferência para renovação, a partir de agora não existe mais multa contratual para novas negociações do Fortaleza com qualquer outra empresa.

Como já escrevi em outras oportunidades, o mercado de apostas esportivas permanece bastante aquecido no Brasil (e agora está regulamentado), cenário que impede, na prática, que outros ramos de negócios consigam concorrer minimamente com as propostas das chamadas "bets".

Além dos resultados alcançados em campo nos anos recentes - conquistas de Copa do Nordeste, final de Sul-Americana, quarto lugar da Série A em 2024 - o Fortaleza estará envolvido em cinco competições importantes na próxima temporada, incluindo a Copa Libertadores, entrando direto na fase de grupos, algo que também é levado em conta pelo mercado.

Outro ponto de valorização de exposição da marca é entrada do Premiere, do Grupo Globo, nas transmissões da Copa do Nordeste, ao lado do SBT e do Nosso Futebol, que permanecem.

A média de público nos jogos do Tricolor no Castelão também é algo que gera potencial de valorização do patrocínio. Já são três temporadas seguidas colocando mais de 1 milhão de torcedores por ano nas partidas como mandante, com mais de 42 mil sócios atualmente.