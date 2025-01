Duas casas de apostas seguem na briga pelo patrocínio máster do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Torcida do Fortaleza na Arena Castelão

Depois de mais de uma dezena de propostas, concorrência pesada, reuniões, análises, estudos e descartes, duas casas de apostas ainda disputam o lugar de patrocinador principal do Fortaleza. O acordo com a Novibet foi encerrado no começo do mês e rendeu R$ 20 milhões por cada uma das duas temporadas do contrato.

O Fortaleza, como informado com exclusividade pela coluna há algumas semanas, projeta R$ 35 milhões por ano no novo acordo. O que se discute neste momento com as duas empresas postulantes, portanto, são tempo de contrato, vantagens comerciais e eventuais bônus.

Como já escrevi em outras oportunidades, o mercado de apostas esportivas permanece bastante aquecido no Brasil (e agora está regulamentado), cenário que impede, na prática, que outros ramos de negócios consigam concorrer minimamente com as propostas das chamadas "bets". Nunca se viu tanto dinheiro no futebol brasileiro.

Além dos resultados alcançados em campo nos anos recentes - conquistas de Copa do Nordeste, final de Sul-Americana, quarto lugar da Série A em 2024 - o Fortaleza estará envolvido em cinco competições importantes na próxima temporada, incluindo a Copa Libertadores, entrando direto na fase de grupos, algo que também é levado em conta pelo mercado.