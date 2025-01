As fundamentais conversas de David Luiz e Pol Fernandez com Vojvoda

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Fortaleza, de Vojvoda, único invicto em casa na Série A 2024

Nenhum jogador entra no elenco do Fortaleza sem anuência de Vojvoda, incluindo conversas prévias com o técnico antes do acerto. Não foi diferente com as duas principais contratações para a temporada 2025: o zagueiro David Luiz, que estava no Flamengo e o meio-campista Pol Fernandez, capitão do Boca Juniors.

Vojvoda explicou a cada um deles seus conceitos de trabalho em campo, objetivos na temporada e, tão importante quanto, os valores pregados pelo argentino, dentro do clube desde 2021. Ouviu de ambos as mesmas palavras: chegam com intuito de agregar, trabalhar e contribuir com suas experiências.

LEIA MAIS: Fortaleza confirma favoritismo, com Pol muito bem

O treinador sentiu humildade genuína de ambos, teve então convicção das escolhas também pelo comportamento conhecido da dupla em equipes anteriores e os negócios foram fechados.

Vojvoda tem admiração total do elenco do Fortaleza, mantém o ambiente leve e sério ao mesmo tempo, e não abre mão da hierarquia jamais, muito menos aceita exigências de atletas, por mais vencedores que sejam. Justamente por isso, mantém amplo comando e destina igual tratamento ao grupo todo.