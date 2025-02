Fortaleza: mostrou força defensiva em vitória sobre o Sport

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Moisés, atacante do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Sport

No mais difícil confronto da temporada até aqui, o Fortaleza saiu vencedor. Uma grande jogada de Pochettino — roubou a bola e deu a assistência — terminou em gol de Moisés e um contra-ataque perfeito determinou o 2 a 0 diante do Sport, belo tento de Breno Lopes, na chuvosa Ilha do Retiro. Confronto truncado, também prejudicado por uma arbitragem ruim, mas que teve como destaque o sistema defensivo do Tricolor, dominante no primeiro tempo. É verdade: o time da casa pressionou na segunda etapa e o Fortaleza errou em saídas de bola, mas as boas oportunidades do Sport foram em chutes de fora da área, com exceção de cabeçada de Paciência. Na frente, o Fortaleza teve dificuldades para manter a bola e criar ações ofensivas constantes. É ponto a se melhorar como visitante.

Clássico-Rei sem VAR

O primeiro Clássico-Rei de 2025 não poderá contar com a arbitragem de vídeo. O regulamento do Campeonato Cearense, no seu artigo 71, proíbe categoricamente o uso da tecnologia em partidas isoladas de uma determinada fase da competição. Assim, Fortaleza x Ceará, no próximo sábado, 8, só poderia ter VAR caso todos os outros jogos da primeira fase também tivessem contado com o aparato, algo que não ocorreu, obviamente. Caso se encontrem nas finais do torneio, os rivais terão o VAR, já garantido pela Federação Cearense a partir das semifinais.

Em relação ao pedido de arbitragem de fora dos quadros da FCF, Ceará e Fortaleza já entraram em acordo e vão dividir os custos para o confronto de sábado que vem, reabertura da Arena Castelão. Por mais que a FCF não goste da situação, é um cenário que invoca menos pressão no árbitro escolhido.

Seja como for, sem o VAR, aumentam os riscos de gols irregulares serem validados, o que é sempre péssimo para o esporte. A tecnologia não resolve tudo, mas ajuda principalmente em lances de impedimentos, faltas dentro ou fora da área e lances de expulsão. Neste caso, como todos os atores aprovaram o regulamento, restará engolir, sem reclamações.

Até nove Clássicos-Rei em 2025

Em 2025, até nove clássicos entre Ceará e Fortaleza podem ocorrer. Três no Campeonato Cearense (primeira fase e dois nas finais), dois na Copa do Brasil (a partir da terceira fase), dois na Série A (garantidos, primeiro e segundo turnos) e dois na Copa do Nordeste (caso façam as finais).

O início do reconhecimento facial na Arena Castelão será antecipado para o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, dia 15 de março. Pela Lei Geral do Esporte, o prazo obrigatório terminaria no meio do ano, mas o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou a data definitiva, nesta terça-feira. Já escrevi sobre a importância do equipamento e agora é aguardar uma implementação com muito treinamento, tecnologia, funcionalidade e punição imediata para quem for localizado tentando entrar no estádio com pendências judiciais.

Mais 3!

1. Sigo impressionado com os valores das negociações do futebol em 2025. O Fluminense vendeu o atacante Kauã Elias ao Shakhtar, da Ucrânia, por R$ 113 milhões. Bom jogador, muito jovem, 18 anos só, mas ainda uma aposta.

2. Sem espaço no Flamengo, o centroavante Carlinhos acertou com o Vitória, por empréstimo. Ele se destacou no Campeonato Carioca em 2024, atuando pelo Nova Iguaçu, quando marcou oito gols em 13 partidas.

3. Alexandre Gallo agora é CEO da SAF do Botafogo-PB. O ex-jogador (era volante) tem como grande missão guiar o time de João Pessoa para a Série B.