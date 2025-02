Aos 18 anos, João Fonseca é uma realidade do tênis mundial

Foto: Luis ROBAYO / AFP Fonseca com seu primeiro troféu de torneio de nível ATP

Começo a escrever este texto enquanto João Fonseca disputa a final do ATP de Buenos Aires, diante do argentino Francisco Cerúndolo. O resultado pouca importa para o que o mundo do tênis comprovou durante a semana: o brasileiro de 18 anos não é mais uma promessa do tênis brasileiro, mas uma enorme realidade para o planeta. O crescimento meteórico no circuito profissional — que o fez desistir de cursar faculdade nos Estados Unidos — é fruto de um talento fenomenal, acoplado a um maturidade impressionante, tendo como mola propulsora a coragem. É algo completamente fora do normal, já percebido por jornalistas esportivos especializados, torcedores e, principalmente, por atletas e ex-atletas.

A habilidade de João Fonseca para todos os golpes e quadras é notável, mas chama muito a atenção o saque potente e a sua direita destruidora. Se levarmos em conta que, fisicamente e mentalmente, ele ainda vai evoluir muito, estamos diante de um jogador que frequentará cenários enormes de conquistas, até por carregar inteligência tática e capacidade de adaptação aos diversos pisos e adversários.

Quanto ao jogo final do ATP de Buenos Aires, João Fonseca venceu Cerúndolo em sets diretos, parciais de 6/4 e 7/6(1). Mais uma atuação monstruosa para lhe dar o primeiro troféu de ATP na carreira. Na construção de um título inesquecível, cinco vitórias, quatro sobre argentinos, especialistas no saibro e atuando em casa. Uma semana extraordinária, mérito dele, de seus pais, de sua comissão técnica e dos seus patrocinadores. E é bom deixar claro que a escassa estrutura esportiva do Brasil não tem relação alguma com isso.

Ceará vai encarar um Sergipe em má fase



Adversário do Ceará na primeira fase da Copa do Brasil, quarta que vem, o Sergipe é só o sétimo colocado do Campeonato Sergipano, vive péssima fase e ontem perdeu para o Lagarto por 4 a 0.

Ferroviário venceu, mas sofreu contra o Tirol

O Ferroviário saiu na frente do Tirol na busca por uma vaga na semifinal do Campeonato Cearense, contra o Fortaleza. O Tubarão venceu por 2 a 1, mas não foi fácil. O Tirol, no geral, fez uma partida melhor e mais organizada, mas o Ferrão soube segurar o resultado, evoluiu no segundo tempo e contou com talento de Allanzinho no ataque, autor de duas assistências. A vantagem é pequena, importante, mas a definição ainda está muito aberta para o jogo da volta. Na outra disputa de quartas de final, o Maracanã bateu o Horizonte por 3 a 2, fora de casa, e aumentou o favoritismo para encarar o Ceará.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Disputa por títulos no futebol europeu



1. Das cinco principais ligas nacionais da Europa, duas estão com favoritos destacados. Na Alemanha, o Bayern de Munique abriu oito pontos sobre o Bayer Leverkusen faltando 12 rodadas. Será campeão. Na França, o PSG abriu 10 pontos sobre o Marseille, também restando 12 rodadas. Já pode comemorar o título.

2. Na Itália, a briga entre Napoli, Inter e Atalanta segue ponto a ponto, mesma situação da Espanha, onde três clubes lutam sem trégua: Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona. Impossível cravar um campeão. Faltam 13 rodadas nas duas competições.

3. Já na Inglaterra, faltando também 13 rodadas, o título do líder Liverpool está bem próximo, até porque apenas o Arsenal, que tem sucumbido de forma perene nos momentos decisivos, pode atrapalhar. São sete pontos de diferença.