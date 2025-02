Emprestado pelo Fortaleza, Machuca tem início ruim no Vélez

Foto: Divulgação/Vélez Machuca entrou em três partidas e ainda não conseguiu contribuir com gols ou assistências

Não tem sido bom o início do atacante Machuca no Vélez Sarsfield, atual campeão argentino. O jogador possui contrato com o Fortaleza até o fim de 2027 e fez a sua estreia no dia 23 de janeiro, na derrota para o Tigre por 3 a 0, atuando por 45 minutos. Posteriormente, jogou contra o Platense por 57 minutos, em nova derrota, desta vez por 1 a 0.

Na terceira vez que entrou em campo, Machuca permaneceu sem destaque individual, atuou por 46 minutos e o Vélez perdeu para o Instituto por 2 a 0. Nesta partida, inclusive, o atacante sofreu lesão muscular e ficou de fora nas três rodadas seguintes, quando a equipe perdeu duas vezes e empatou uma.

O Vélez vive crise coletiva também. Não marcou nenhum gol na temporada e ocupa a lanterna do seu grupo no Campeonato Argentino, com um ponto ganho em 18 disputados.

O Fortaleza emprestou o atleta até o dia 31 de dezembro de 2025 por R$ 1.5 milhão, com uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos com valor estipulado em R$ 15 milhões. Pelo Tricolor, foram 65 partidas, seis gols marcados e cinco assistências.