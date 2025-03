Pedro Raul deixa boa impressão inicial no Ceará e abre leque tático para Condé

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Pedro Raul, atacante do Ceará, estreou com gol diante do Maracanã

Pedro Raul deixou uma boa impressão inicial com a camisa do Ceará, neste domingo. Em uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Maracanã, semifinal do Campeonato Cearense, o atacante colaborou diretamente em dois gols e mostrou excelente dinâmica em campo, atuando apenas na segunda etapa.

O passe para o gol de Mugni mostrou características de um pivô clássico. De costas para a meta, dominou com rapidez e achou o meio-campista na entrada da área. Já na cobrança de pênalti, assumiu a responsabilidade e encarou bem a pressão, batendo rasteiro e com categoria. Notadamente, estava se sentindo bem campo, participando de outros lances de perigo, sem nenhum tipo de omissão.

Tão relevante quanto os números, Pedro Raul entregou ao Alvinegro uma nova opção tática ao técnico Léo Condé. A equipe, desde a chegada do treinador, em meados de 2024, jamais contou com um centroavante clássico, até pela ausência de alguém com tais características.

O leque, assim, se abre para que laterais e jogadores de lado tenham uma referência até então desconhecida e meio-campistas possam pisar na área contando com um atleta centralizado e capaz de fazer com regularidade as ações de pivô.