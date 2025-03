Vojvoda completa 1400 dias pelo Fortaleza no domingo

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda é o técnico com maior número de jogos comandando o Fortaleza

Não era fácil imaginar quando a sua contratação foi anunciada, em maio de 2021, mas o técnico Juan Pablo Vojvoda completará 1400 dias no comando do Fortaleza no próximo domingo, dia do enfrentamento contra o Ferroviário, semifinal do Campeonato Cearense.

Com cinco títulos (três Estaduais e duas Copas do Nordeste), campanhas históricas em torneios internacionais (vice da Sul-Americana e oitavas de final da Libertadores) e ótimas colocações no Campeonato Brasileiro (quarto lugar em 2021 e 2024, por exemplo), o técnico e sua comissão têm confiança total da diretoria do clube, hoje SAF.

Os números do argentino, que detém muitos recordes pelo clube, são os seguintes:

283 jogos

488 pontos ganhos

140 vitórias

68 empates

75 derrotas

450 gols marcados

283 gols sofridos

57,5% de aproveitamento geral de pontos

(Dados do repórter Miguel Júnior, da rádio O POVO/CBN)