Fortaleza: grupo acessível na Libertadores

Poderia ser melhor, mas poderia ser bem pior. O Fortaleza está no Grupo E da Copa Libertadores, com Racing-ARG, Colo-Colo-CHI e Atlético Bucaramanga-COL. O time argentino é o mais forte, foi campeão da Sula em 2024 e da Recopa neste ano, mas tem tido problemas no Campeonato Argentino, com apenas 10 pontos ganhos em nove jogos. Já o Colo-Colo começou instável no Campeonato Chileno, com duas vitórias e duas derrotas, enquanto o Bucamaranga vai mal na Colômbia, tendo campanha de apenas uma vitória em oito partidas.

No geral, é um grupo acessível para o Fortaleza conseguir uma das duas vagas para as oitavas de final, importando pouco se fica em primeiro ou segundo. Evidentemente, será preciso mostrar bem mais futebol em relação ao que tem desempenhado até aqui.

Ceará tem melhor aproveitamento dos clubes de elite

Entre os times que vão disputar a Série A, o Ceará tem o melhor aproveitamento na temporada 2025. São 11 vitórias, dois empates e uma derrota, gerando 83,3% dos pontos disputados em 14 partidas disputadas. Apenas o Internacional-RS, campeão gaúcho, tem também 83,3%, em 12 partidas.

O Alvinegro, sob comando de Léo Condé, marcou 27 gols e sofreu sete, saldo positivo de 20 tentos e está invicto em casa. A única derrota foi para o Náutico, nos Aflitos, confronto válido pela Copa do Nordeste. Completam o top-5 entre as melhores campanhas: Corinthians (finalista do Paulistão), Flamengo (campeão carioca) e Atlético-MG (campeão mineiro).

Já o Fortaleza, com oito vitórias, um empate e quatro derrotas, possui 64% de aproveitamento (25 pontos em 39), décimo melhor entre as equipes que vão participar da Série A 2025. O pior, por enquanto, é o Botafogo-RJ, com 31%.

O ótimo Flamengo de Filipe Luís



Filipe Luís segue fazendo ótimo trabalho no Flamengo, chamando demais atenção pela forma de montar e motivar o time. Agora são três títulos (Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025 e Carioca 2025) e apenas uma derrota no comando da equipe.

E o Brasil nas Eliminatórias?



Além da importância dos resultados, os dois próximos confrontos da seleção brasileira vão mostrar o atual estágio da equipe de Dorival Júnior em relação ao desempenho.

Colômbia (quinta que vem, em Brasília) e Argentina (terça, dia 25, em Buenos Aires, sem Messi, machucado) são adversários fortes e certamente vão exigir mais do Brasil em relação ao que fizeram Venezuela e Uruguai, quando a equipe apenas empatou por 1 a 1, em novembro do ano passado, também pelas Eliminatórias.

É evidente que a seleção estará na Copa de 2026, mas é preciso mostrar evolução e qualidade, por mais que seja preciso ponderar os poucos treinos disponíveis e o péssimo trabalho da CBF na gestão da equipe.

Mais 3!

1. Erick Pulga marcou seu quinto gol pelo Bahia, desta vez na primeira partida da final do Estadual, contra o Vitória, triunfo por 2 a 0, domingo passado. Está nas graças da torcida e do técnico Rogério Ceni.

2. Além da briga insana pelo título espanhol (Barcelona e Real Madrid têm 60 pontos), a artilharia também tem disputa pesada. Lewandowski soma 22 gols e Mbappé, 20.

3. Para surpresa de ninguém, Ednaldo Rodrigues, na semana que vem, será reeleito presidente da CBF e com apoio maciço de clubes e federações.